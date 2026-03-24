Nhật Minh lên tuyển - thưởng hay xứng đáng?

Trung vệ U23 Việt Nam, Nguyễn Nhật Minh đứng trước cơ hội khẳng định mình trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ở ĐT Việt Nam.

Nhật Minh vừa trải qua những giải đấu thành công cùng các đội trẻ Việt Nam.

Nguyễn Nhật Minh là một trong số ít gương mặt của U23 Việt Nam được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Liệu đó có phải là sự “ưu ái” của ông Kim, tưởng thưởng cho cậu học trò vì những cống hiến ở U23 quốc gia hay là sự khẳng định chuyên môn xứng đáng?

“Hòn đá tảng” ở U23 Việt Nam

Ở U19/20 quốc gia trước đây, Nguyễn Nhật Minh không phải là sự lựa chọn hàng đầu trong hàng phòng ngự, bởi bị đánh giá xử lý chậm nên dễ gây nguy hại cho khung thành đội nhà, dù có điểm cộng là khả năng phát động tấn công bằng bóng dài sắc sảo. Tuy nhiên, Nguyễn Nhật Minh “lớn nhanh như thổi” trong năm 2025 sau khi được HLV Chu Đình Nghiêm “mài dũa” rất nhiều ở V.League trong màu áo Hải Phòng.

Ở U22/23 quốc gia năm 2025, cầu thủ trưởng thành từ Học viện bóng đá Nutifood là chốt chặn không thể thiếu, tạo nên “hòn đá tảng” vững chãi, góp phần đưa U23 Việt Nam lên đỉnh ở U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và giành huy chương đồng tại U23 châu Á 2026. Trong đó, màn trình diễn ở sân chơi châu lục là bước tiến dài về chuyên môn của Nguyễn Nhật Minh, bởi các đối thủ giỏi hơn, xuất sắc hơn so với hai sân chơi khu vực trước đó.

Cần biết rằng, ở giải U23 châu Á 2026, Nguyễn Nhật Minh là cầu thủ duy nhất thi đấu trọn vẹn tất cả phút thi đấu. HLV Kim thường bố trí trung vệ cao 1,78 m này ở vị trí trung vệ lệch trái. Tuy nhiên, ở trận tranh hạng ba, khi Nguyễn Hiểu Minh chấn thương và Lý Đức bị treo giò, Nguyễn Nhật Minh được bố trí ở vị trí trung vệ giữa.

Màn trình diễn của Nhật Minh giúp anh được gọi lên ĐTQG Việt Nam.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò “máy quét” khi tuyến trên bị xuyên thủng, cầu thủ này còn có trách nhiệm làm điểm tựa cho hai đồng đội lần đầu đá chính là Văn Hà và Đức Anh. Nguyễn Nhật Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc. Theo thống kê ở trận đấu này, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh lên đến 83%, có 3/6 đường chuyền dài chính xác (50%) và 16 lần “quét” bóng thành công.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt

Phải thừa nhận, Nguyễn Nhật Minh cùng với Nguyễn Hiểu Minh là hai cầu thủ nổi bật của U23 Việt Nam, cho thấy triển vọng lớn trong tương lai ở ĐTQG. Với những bước “vươn mình” mạnh mẽ chỉ trong vài năm qua, việc Nguyễn Nhật Minh có tên trong danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia là điều không bất ngờ.

Ngay cả khi chưa thể cạnh tranh vị trí, sự góp mặt này cũng là nguồn động viên, giúp anh làm quen với môi trường mới có tính cạnh tranh cao hơn, từ đó tích lũy hành trang cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho chặng đường phía trước.

So với các đồng đội cùng vị trí, Nguyễn Nhật Minh là gương mặt trẻ nhất cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm thi đấu ở ĐTQG. Đây cũng mới là lần thứ hai anh được triệu tập.

Ở vị trí trung vệ lệch trái, HLV Kim còn có thêm hai lựa chọn là Lê Ngọc Bảo và đặc biệt là Đoàn Văn Hậu. Cách dùng người của HLV người Hàn Quốc cho thấy ông không đặt nặng “tuổi nghề” khi lựa chọn đội hình. Nói cách khác, tư tưởng “sống lâu lên lão làng” không tồn tại dưới thời ông Kim. Màn trình diễn trong màu áo CLB và các cấp độ đội tuyển mới là yếu tố quyết định.

Nhật Minh cần nỗ lực nhiều để có suất đá chính trên tuyển.

Tại V.League 2025/26, Nguyễn Nhật Minh đá chính 14/16 trận, Lê Ngọc Bảo ra sân 9/16 trận, trong khi Đoàn Văn Hậu chỉ thi đấu 6/16 trận. Xét về số liệu, Nguyễn Nhật Minh đang có lợi thế.

Tuy nhiên, để giành suất đá chính, trung vệ của Hải Phòng phải vượt qua hai đàn anh, đặc biệt là Đoàn Văn Hậu. Dù chỉ thi đấu 6 trận, cần lưu ý rằng cầu thủ của CAHN vắng mặt 9 trận do chấn thương. Trong những lần ra sân năm 2026, Văn Hậu thể hiện phong độ tốt, phòng ngự chắc chắn và ghi được 1 bàn thắng.

Về thể hình, bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc, Đoàn Văn Hậu vẫn nhỉnh hơn. Vì vậy, đây sẽ là đối thủ lớn nhất của Nguyễn Nhật Minh trong cuộc cạnh tranh vị trí hậu vệ lệch trái ở trận đấu với Malaysia.