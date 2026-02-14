Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển thủ U23 Việt Nam làm điều đặc biệt ngày Valentine

  • Thứ bảy, 14/2/2026 11:15 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Thay vì khoe “nửa kia” ngày Valentine như nhiều người, trung vệ Nguyễn Nhật Minh lại tất bật bên gia đình, cùng nhau gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết.

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh khoe thành quả gói bánh chưng. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Nhật Minh đăng tải loạt hình ảnh tự tay gói bánh chưng cùng người thân. Trung vệ sinh năm 2003 hào hứng khoe thành phẩm và dí dỏm viết: “Ngày Valentine của tôi”.

Không hoa hồng, không nến và quà tặng, nhưng bù lại là không khí sum vầy ấm cúng của cầu thủ thuộc bên chế Hải Phòng với gia đình.

Hình ảnh đời thường ấy nhanh chóng nhận được nhiều lượt thích và bình luận từ người hâm mộ. Không ít người bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc giản dị của tuyển thủ U23 Việt Nam.

Giữa guồng quay bận rộn của bóng đá chuyên nghiệp, việc một cầu thủ trẻ dành thời gian cho gia đình, gìn giữ nét truyền thống ngày Tết mang đến cảm giác gần gũi và chân thật.

Với Nhật Minh, năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh. Trung vệ này cùng U23 Việt Nam giành HCV U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33 và đặc biệt là tấm HCĐ U23 châu Á. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao bởi lối chơi chắc chắn, điềm tĩnh và tinh thần thi đấu máu lửa.

Trong màu áo Hải Phòng, Nhật Minh là một trong những chốt chặn quan trọng của đội bóng đất cảng dù tuổi đời còn khá trẻ. Sau 13 vòng đấu, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có 20 điểm và đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Thành công trên sân cỏ giúp Nhật Minh nhận được nhiều sự chú ý hơn, nhưng ngoài đời, anh vẫn giữ hình ảnh giản dị của một chàng trai trẻ yêu gia đình.

Valentine Valentine Nguyễn Nhật Minh U23 việt nam

