Khi Saudi Arabia quyết định tương lai của Ronaldo

Cristiano Ronaldo đang chơi một ván bài tất tay với sự nghiệp của mình khi quyết định đình công tại Al Nassr để đối đầu với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF).

Ronaldo vẫn cần thi đấu tại Saudi để đảm bảo các mục tiêu.

Nếu kịch bản tồi tệ nhất xảy ra là Al Nassr sa thải Ronaldo, siêu sao này sẽ phải đối mặt với một sự thật trần trụi: Không còn nhiều nơi trên thế giới sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh.

Thế giới không còn chỗ cho "Nhà vua" tuổi 41

Những phân tích về việc Ronaldo sang Mỹ để tái ngộ Lionel Messi nghe có vẻ lãng mạn về mặt truyền thông, nhưng lại phi lý về mặt thực tế. Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) có cơ chế tài chính chặt chẽ và không một câu lạc bộ nào đủ sức gánh vác mức lương 250 triệu USD , con số gấp 20 lần thu nhập của Messi.

Hơn nữa, với lòng kiêu hãnh của một người luôn muốn mình là số một, Ronaldo chắc chắn không chấp nhận việc phải "chạy theo" kình địch sang bên kia bán cầu để rồi mang tiếng là kẻ thất bại tại Trung Đông.

Phương án trở lại châu Âu, nơi từng là sân khấu hào quang của Ronaldo, cũng gần như là ngõ cụt. Ở tuổi 41, dù vẫn giữ được vóc dáng đáng kinh ngạc, Ronaldo không thể nào đáp ứng được yêu cầu về cường độ pressing tầm cao hay tốc độ luân chuyển bóng của các câu lạc bộ lớn tại Champions League.

Các ông lớn lục địa già giờ đây ưu tiên trẻ hóa đội hình và tối ưu hóa quỹ lương để tuân thủ Luật Công bằng Tài chính (FFP) ngày càng khắc nghiệt. Việc chiêu mộ một lão tướng đòi ra sân thường xuyên kèm mức lương "trên trời" sẽ phá vỡ cấu trúc đội bóng và gây bất ổn phòng thay đồ.

Ngược lại, những câu lạc bộ tầm trung hoặc nhỏ có thể trao cho Ronaldo suất đá chính, nhưng lại không tương xứng với danh tiếng lẫy lừng của anh, và quan trọng hơn là họ không có đủ tiền để trả lương. Nếu Ronaldo vẫn còn đặt nặng vấn đề thu nhập và ám ảnh với cột mốc 1.000 bàn thắng, châu Âu rõ ràng không phải là nơi để anh dung thân lúc này.

Nhìn sang phương Đông, giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc (CSL) từng là một đối trọng về tài chính, nơi sẵn sàng chi tiền không cần đếm cho những Oscar hay Carlos Tevez trong quá khứ. Tuy nhiên, thời hoàng kim đó đã lùi xa vào dĩ vãng.

Các tập đoàn Trung Quốc hiện bị siết chặt quản lý tài chính, nhiều đội bóng giải thể hoặc hoạt động cầm chừng. "Miền đất hứa" ngày nào giờ đây không còn ngân sách cho các danh thủ dưỡng già, biến Saudi Arabia trở thành pháo đài cuối cùng của bóng đá kim tiền.

Không dễ để Ronaldo tìm được môi trường tốt hơn giải Saudi.

Một cuộc dịch chuyển trong lòng Saudi Arabia

Khi tất cả cánh cửa bên ngoài đều đóng lại, lối thoát duy nhất và khôn ngoan nhất cho Ronaldo chính là ở lại Saudi Arabia, nhưng dưới một màu áo khác. Mâu thuẫn của Ronaldo hiện tại chủ yếu nằm ở cách quản lý của Al Nassr và sự thất vọng khi trắng tay danh hiệu.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng Al Nassr chỉ là một trong bốn câu lạc bộ thuộc quyền kiểm soát của Quỹ PIF, bên cạnh Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli. PIF cần hình ảnh của Ronaldo để quảng bá cho World Cup 2034 và duy trì sức hút của giải đấu, nên họ chắc chắn không muốn để mất viên ngọc quý này.

Giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên lúc này là một cuộc đàm phán bí mật để Ronaldo chuyển sang một đội bóng khác cũng do PIF hậu thuẫn. Al Hilal, gã khổng lồ đang thống trị giải đấu và sở hữu dàn sao thượng hạng (vừa đón Karim Benzema), có thể là bến đỗ lý tưởng để đảm bảo danh hiệu cho Ronaldo.

Hoặc Al Ittihad và Al Ahli cũng là những lựa chọn không tồi để anh tiếp tục duy trì mức đãi ngộ khủng và môi trường thi đấu quen thuộc. Thực tế chứng minh Ronaldo khá vô duyên với các danh hiệu khi khoác áo Al Nassr, và sự ức chế đó bào mòn niềm vui chơi bóng của anh.

Việc chuyển đổi câu lạc bộ trong nội bộ Saudi Pro League sẽ giúp Ronaldo giữ được thể diện. Anh không phải rời giải đấu như một kẻ bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nhận mức lương kỷ lục đến năm 2027 và quan trọng nhất là được chơi trong một môi trường cạnh tranh thấp hơn châu Âu để dễ dàng săn tìm bàn thắng thứ 1.000.

Đối với PIF, việc luân chuyển Ronaldo sang một đội bóng khác cũng giống như việc điều chuyển tài sản từ túi này sang túi khác, miễn là "tài sản" đó vẫn ở lại và tạo ra giá trị truyền thông.

Đây là một nước đi đôi bên cùng có lợi, giải quyết được bài toán mâu thuẫn tại Al Nassr mà không làm sụp đổ hình tượng của giải đấu. Thay vì đối đầu để rồi mất tất cả, Ronaldo cần ngồi lại, gạt bỏ cái tôi nóng nảy để tìm kiếm một thỏa thuận chuyển nhượng nội bộ, mở ra chương cuối cùng trọn vẹn hơn tại xứ sở Ả Rập.