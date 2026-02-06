Ronaldo nổi loạn vì Al Nassr nợ lương?

Cristiano Ronaldo chỉ cân nhắc trở lại thi đấu khi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trả lương tại Al Nassr.

Khả năng Ronaldo sớm trở lại thi đấu là không cao. Ảnh: Reuters.

Theo A Bola (Bồ Đào Nha), Al Nassr đang rơi vào tình trạng chậm trễ nghiêm trọng trong việc thanh toán lương cho nhân viên, khiến Cristiano Ronaldo quyết định tạm thời không ra sân cho đến khi vấn đề được xử lý rõ ràng.

Đây được xem là diễn biến mới nhất trong chuỗi căng thẳng giữa ngôi sao người Bồ Đào Nha và ban điều hành đội bóng.

Nguồn tin cho biết Ronaldo không chỉ quan ngại về khía cạnh tài chính nội bộ, mà còn thất vọng với cách điều hành và mức độ đầu tư của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) dành cho Al Nassr.

Sau kỳ chuyển nhượng mùa đông bị đánh giá là thiếu tham vọng, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ trực tiếp như Al Hilal, tình trạng chậm lương được xem là "giọt nước tràn ly".

Vấn đề là Al Nassr không chỉ chậm thanh toán với những cầu thủ hàng đầu như Ronaldo mà tình trạng tương tự cũng xảy ra với các nhân viên của CLB.

Theo A Bola, Ronaldo cho rằng PIF chưa cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách quản lý, dù các vấn đề đã được phản ánh từ trước. Việc nhân viên và cầu thủ bị chậm thanh toán khiến anh lo ngại về sự ổn định lâu dài của CLB, cả về chuyên môn lẫn vận hành.

Tương lai của Ronaldo ở Al Nassr vẫn là dấu hỏi. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, Ronaldo được cho là chỉ trở lại thi đấu nếu khoản lương được thanh toán kịp thời. Nếu tình hình được giải quyết nhanh chóng, anh có thể sẵn sàng góp mặt trong trận đấu với Al Ittihad vào cuối tuần này, trận đấu do HLV Jorge Jesus trực tiếp chỉ đạo.

Ngược lại, nếu các khoản nợ lương vẫn chưa được xử lý, Ronaldo sẽ tiếp tục duy trì việc tẩy chay, đồng nghĩa với việc vắng mặt thêm ở các trận đấu quan trọng. Một số nguồn tin khác, trong đó có The Sun, cũng cho rằng hành động của Ronaldo không chỉ mang tính cá nhân, mà còn là thông điệp phản đối cách vận hành và tham vọng của CLB trong giai đoạn hiện tại.

Ở thời điểm này, theo đánh giá từ truyền thông Bồ Đào Nha, kịch bản Ronaldo chưa sớm trở lại sân cỏ vẫn là khả năng cao, cho đến khi Al Nassr và PIF đưa ra động thái cụ thể nhằm ổn định nội bộ.