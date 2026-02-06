Saudi Arabia đáp trả Ronaldo

Ban tổ chức Saudi Pro League (SPL) đưa ra tuyên bố nhằm phản hồi những tranh luận xoay quanh việc siêu sao Cristiano Ronaldo từ chối thi đấu.

Saudi Arabia đáp trả việc Ronaldo đình công.

Trong thông báo được công bố, SPL nhấn mạnh rằng cấu trúc của giải đấu dựa trên nguyên tắc mỗi CLB hoạt động độc lập nhưng vẫn tuân thủ cùng một hệ thống quy định tài chính và quản trị. Theo đó, các đội bóng có ban lãnh đạo, bộ phận điều hành và định hướng chuyên môn riêng.

Mọi quyết định về tuyển mộ cầu thủ, chi tiêu và chiến lược phát triển đều do từng CLB tự đưa ra trong khuôn khổ tài chính chung nhằm đảm bảo sự bền vững và cân bằng cạnh tranh.

Ban tổ chức giải đấu khẳng định: "Ronaldo luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và tham vọng của Al Nassr kể từ khi gia nhập CLB". Tuy nhiên, SPL nhấn mạnh rằng không có cá nhân nào, dù có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu, có thể tác động đến các quyết định vượt ra ngoài phạm vi của đội bóng mà họ đang thi đấu.

Thông cáo của giải đấu cho rằng những hoạt động chuyển nhượng gần đây thể hiện rõ tính độc lập giữa các CLB. Mỗi đội có cách tiếp cận khác nhau trong việc xây dựng lực lượng, tùy thuộc vào chiến lược và ngân sách được phê duyệt.

Thương vụ Karim Benzema đến Al Hilal khiến Ronaldo không hài lòng.

Trước đó, Sky Sports cho biết các quan chức cấp cao của bóng đá Saudi Arabia tỏ ra bất ngờ trước phản ứng gay gắt của Ronaldo, nhất là trong bối cảnh anh hưởng mức thu nhập được cho là lên tới 500.000 bảng mỗi ngày. Những người đứng đầu bóng đá Saudi Arabia được cho là đang thúc giục Ronaldo chấm dứt cuộc đình công và sớm trở lại thi đấu.

Giới chủ Saudi Arabia cũng cho biết thương vụ Karim Benzema đến Al Hilal không được tài trợ bởi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) hay ban tổ chức giải đấu, mà đến từ nguồn tiền của Hoàng tử Alwaleed bin Talal. Điều đó đồng nghĩa với việc Al Nassr hoàn toàn có thể tìm kiếm các nhà đầu tư tư nhân để tăng cường lực lượng, thay vì chỉ trông chờ vào PIF.

Trong khi đó, CEO của Al Hilal, ông Esteve Calzado, cũng lên tiếng về những phản ứng từ Ronaldo. Vị lãnh đạo này nhấn mạnh Al Nassr cũng có một kỳ chuyển nhượng đáng chú ý khi chiêu mộ những cầu thủ như Joao Felix và Kingsley Coman.

Ông Calzado đồng thời giải thích việc Al Hilal ký hợp đồng với Benzema xuất phát từ nhu cầu bổ sung tiền đạo và cơ hội đến khi chủ nhân Quả bóng Vàng 2022 bất ngờ muốn ra đi. Ông cho rằng sự cạnh tranh và đam mê bóng đá tại Saudi Arabia đang phát triển mạnh mẽ hơn kỳ vọng ban đầu.

Những động thái từ SPL và Al Hilal cho thấy ban tổ chức giải đấu muốn khẳng định tính minh bạch và độc lập trong hệ thống vận hành, giữa lúc tương lai của Ronaldo tại Al Nassr vẫn đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ.

