Sáng 5/2 tại TP.HCM, Vietnam Pickleball Awards 2025 chính thức được công bố, đánh dấu lần đầu Việt Nam có một giải thưởng quy mô toàn quốc dành riêng cho cộng đồng pickleball.

Ra mắt Vietnam Pickleball Awards 2025.

Vietnam Pickleball Awards 2025 do PWC Pickleball tổ chức, phối hợp cùng Vinama JSC, hướng tới việc ghi nhận các cá nhân, tập thể và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của pickleball Việt Nam trong năm 2025. Sự kiện ra mắt thu hút sự tham dự của hội đồng giám khảo, đại diện các liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ, huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu, cùng đông đảo đối tác, nhà tài trợ và cơ quan báo chí.

Theo ban tổ chức, giải thưởng được xây dựng theo tiêu chí minh bạch, chuyên môn và có định hướng dài hạn. Vietnam Pickleball Awards không chỉ tôn vinh thành tích thi đấu, mà mở rộng sang toàn bộ hệ sinh thái pickleball, từ vận động viên, câu lạc bộ, đơn vị tổ chức giải, các hoạt động phong trào cộng đồng cho đến những cá nhân có ảnh hưởng tích cực trong việc lan tỏa bộ môn tại Việt Nam.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức công bố mục tiêu và sứ mệnh của giải thưởng, hệ thống các hạng mục vinh danh, danh sách hội đồng giám khảo, cùng lộ trình triển khai, cơ chế đề cử và hình thức bình chọn. Các giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai nhằm hướng tới đêm trao giải chính thức trong năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Trưởng ban tổ chức Đoàn Ngọc Minh, CEO/Founder PWC Pickleball, nhấn mạnh Vietnam Pickleball Awards ra đời từ nhu cầu ghi nhận những đóng góp bền bỉ, mang tính nền tảng của cộng đồng pickleball. Theo ông, giải thưởng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và minh bạch của bộ môn tại Việt Nam.

Đại diện BTC cho rằng pickleball Việt Nam đã bước sang giai đoạn cần một giải thưởng được tổ chức bài bản, có định hướng lâu dài, qua đó nâng tầm hình ảnh của môn thể thao này trong đời sống xã hội.

Vietnam Pickleball Awards 2025 mang thông điệp “Một năm cống hiến - Một lần vinh danh”, được kỳ vọng trở thành dấu mốc văn hóa - thể thao mới, đồng hành cùng sự phát triển của pickleball tại Việt Nam.