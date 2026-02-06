Ronaldo tiếp tục từ chối thi đấu

Tiền đạo Cristiano Ronaldo nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt ở trận đấu kế tiếp của Al Nassr.

Ronaldo không ra sân trận thứ 2 liên tiếp cho Al Nassr.

Theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, CR7 sẽ không thi đấu ở trận đại chiến giữa Al Nassr và Al Ittihad vào ngày 7/2. Tương tự trận đấu với Al Riyadh hôm 2/2, sự vắng mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha không liên quan đến chấn thương, thể lực hay mâu thuẫn trực tiếp với ban huấn luyện đội bóng.

Hôm 5/2, Ronaldo đăng hình ảnh tập luyện hăng say trên sân cùng biểu tượng trái tim màu vàng và xanh, hai màu đặc trưng của Al Nassr. Tưởng chừng mọi chuyện đã được giải quyết và CR7 sẽ trở lại cống hiến cho Al Nassr, tuy nhiên thực tế lại diễn ra ngược lại.

Theo nhà báo Bồ Đào Nha Bruno Andrade, Ronaldo được cho là đưa ra một số yêu cầu cụ thể trước khi đồng ý trở lại sân cỏ, đáng chú ý nhất là mong muốn ban lãnh đạo Al Nassr có quyền tự chủ lớn hơn trong các quyết định chuyển nhượng, hạn chế sự can thiệp từ các yếu tố bên ngoài.

Ronaldo bất mãn tại Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo 41 tuổi tin rằng một chiến lược mua sắm rõ ràng và ổn định là điều kiện cần thiết để Al Nassr đủ sức cạnh tranh danh hiệu, không chỉ tại Saudi Pro League mà còn ở các giải đấu châu lục. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở đỉnh cao tại châu Âu, Ronaldo được cho là muốn đội bóng xây dựng lực lượng theo định hướng dài hạn thay vì phụ thuộc vào các quyết định mang tính hệ thống.

Trước đó, CR7 được cho là không hài lòng với vai trò của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) trong việc phân bổ nguồn lực chuyển nhượng giữa các CLB lớn của giải đấu. Theo Ronaldo, Al Hilal nhận được sự hỗ trợ đáng kể trong việc chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu, trong khi Al Nassr gặp nhiều khó khăn hơn khi theo đuổi những thương vụ lớn. Điều này khiến tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng áo vàng-xanh bị ảnh hưởng.

Nội bộ Al Nassr vẫn đang nỗ lực tìm tiếng nói chung với Ronaldo nhằm ổn định tình hình trước giai đoạn quan trọng của mùa giải. Sự vắng mặt của cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng rõ ràng là tổn thất lớn về cả chuyên môn lẫn tinh thần đối với đội bóng.

