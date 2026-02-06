Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo bị bỏ rơi trong cuộc tẩy chay

  Thứ sáu, 6/2/2026 08:17 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Dù đội trưởng Cristiano Ronaldo tiếp tục vắng mặt, các ngôi sao khác của Al Nassr vẫn sẽ ra sân thi đấu bình thường.

Ronaldo đình công nhưng các ngôi sao khác ở Al Nassr vẫn thi đấu.

Theo Marca, tiền đạo Kingsley Coman rất quyết tâm ra sân thi đấu cho Al Nassr ở trận đại chiến với Al Ittihad vào ngày 7/2. Dù đang gặp chấn thương, ngôi sao người Pháp sẵn sàng mạo hiểm để giúp đội bóng.

Coman sẽ trải qua bài kiểm tra thể lực vào hôm 6/2, để đánh giá tình hình. Đội ngũ y tế của Al Nassr sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng thi đấu của anh dựa trên kết quả kiểm tra này.

Ngoài ra, Joao Felix, Sadio Mane, tiền vệ Marcelo Brozovic và các ngoại binh khác của Al Nassr đều xác nhận sẽ ra sân thi đấu trước Al Ittihad. Đây là màn so tài có ý nghĩa lớn với hai đội trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa này.

Việc Ronaldo tiếp tục vắng mặt ở trận đại chiến giữa Al Nassr và Al Ittihad khiến giới chủ Saudi Arabia đau đầu. Hôm 5/2, Ronaldo đăng hình ảnh tập luyện hăng say trên sân cùng biểu tượng trái tim màu vàng và xanh, hai màu đặc trưng của Al Nassr.

Tưởng chừng mọi chuyện đã được giải quyết và CR7 sẽ trở lại cống hiến cho Al Nassr, tuy nhiên thực tế lại diễn ra ngược lại.

Nội bộ Al Nassr vẫn nỗ lực tìm tiếng nói chung với Ronaldo nhằm ổn định tình hình trước giai đoạn quan trọng của mùa giải. Dù vậy, các ngôi sao ngoại khác của đội vẫn cam kết tương lai với Al Nassr.

Marco Asensio ghi siêu phẩm từ khoảng cách gần 30 mét Hôm 3/2, Marco Asensio ghi bàn đẹp mắt giúp Fenerbahce hạ Kocaelispor với tỷ số 2-0 thuộc vòng 20 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Tường Linh

Ronaldo Cristiano Ronaldo Al Nassr

