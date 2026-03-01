Trực tiếp Tottenham Hotspur - Atletico Madrid

Tottenham cần phép màu tại Champions League khi đã thua Atletico Madrid 2-5 ở lượt đi.

Tottenham đối mặt “nhiệm vụ bất khả” trước Atletico.

Tottenham bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League với áp lực khổng lồ khi tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà. Thất bại 2-5 ở lượt đi khiến đại diện Bắc London gần như không còn đường lùi nếu muốn nuôi hy vọng vào tứ kết.

Dù vậy, Spurs vừa phần nào giải tỏa áp lực bằng trận hòa 1-1 trước Liverpool tại Premier League. Bàn gỡ muộn của Richarlison không chỉ giúp họ chấm dứt chuỗi 6 trận thua mà còn mang lại chút tự tin trước cuộc tái đấu mang tính sống còn.

Dưới thời HLV tạm quyền Igor Tudor, Tottenham vẫn chưa thoát khỏi sự bất ổn. Họ đang mắc kẹt trong cuộc đua trụ hạng ở giải quốc nội, nhưng Champions League lúc này là cơ hội duy nhất để cứu vãn mùa giải.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu không đứng về phía Spurs. Họ chỉ thắng 3/16 trận gần nhất trước các CLB Tây Ban Nha, trong khi Atletico tỏ ra đặc biệt bản lĩnh ở các cặp đấu hai lượt.

Đội bóng của Diego Simeone bước vào trận đấu với lợi thế lớn cả về tỷ số lẫn kinh nghiệm. Atletico đã thắng 7/11 lần gần nhất ở vòng 1/8 Champions League và thường xuyên ghi bàn sớm. Nếu tiếp tục làm được điều đó, cánh cửa đi tiếp gần như sẽ khép lại với Tottenham.

Về lực lượng, Spurs chịu tổn thất nặng nề. Hàng loạt trụ cột như Bissouma, Maddison, Kulusevski hay Bentancur đều vắng mặt, trong khi Richarlison bị treo giò. Van de Ven là điểm sáng hiếm hoi khi trở lại sau án phạt.

Phía bên kia, Atletico chỉ mất thủ môn Jan Oblak vì chấn thương. Juan Musso nhiều khả năng thay thế trong khung gỗ, còn bộ khung chính vẫn được giữ nguyên với Antoine Griezmann và Julian Alvarez dẫn dắt hàng công.

Trong bối cảnh hiện tại, một cuộc lội ngược dòng của Tottenham sẽ là kịch bản gây sốc bậc nhất Champions League mùa này.

Highlights Liverpool 1-1 Tottenham Rạng sáng 16/3, Liverpool đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối trước Tottenham Hotspur ngay tại sân nhà Anfield ở vòng 30 Premier League.