Ronaldo thắng trận nhỏ, thua trận lớn trước giới chủ Saudi Arabia

"Cuộc thi" gan dạ giữa Cristiano Ronaldo và giới chủ Saudi Arabia khiến cả thế giới bóng đá nín thở dõi theo cuối cùng cũng đã hạ màn.

Ronaldo sẽ trở lại sân cỏ vào 14/2.

Sau những ngày tháng "chiến tranh lạnh" với Quỹ đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), Ronaldo chính thức hủy bỏ cuộc đình công và quay trở lại sân tập. Sự kiện này phản ánh một bức tranh phức tạp về quyền lực, tiền bạc và giới hạn của sự ảnh hưởng cá nhân trong thế giới bóng đá kim tiền. Ronaldo có một chiến thắng, nhưng đó không phải là chiến thắng toàn diện như cách anh thường làm trên sân cỏ.

Giữa sa mạc mênh mông của quyền lực tuyệt đối từ Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), siêu sao người Bồ Đào Nha "thắng trận đánh nhỏ" để giữ thể diện, nhưng dường như "thua cuộc chiến lớn" về mặt cơ chế. Tuy nhiên, việc anh tái xuất đúng vào ngày Lễ Tình nhân (Valentine) lại mang đến một cái kết đầy chất thơ, được viết nên bởi chính tình yêu bất diệt mà người hâm mộ dành cho CR7.

Chiến thắng nhỏ của "kẻ nổi loạn"

Trong mọi cuộc chiến, người ta thường chỉ quan tâm đến kẻ thắng người thua. Ở ván cờ này, Ronaldo chứng minh được phẩm chất thủ lĩnh của mình, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong phòng thay đồ.

Theo A Bola, một trong những yếu tố then chốt khiến Ronaldo chấp nhận xuống nước là việc Ban lãnh đạo Al Nassr chấp nhận nhượng bộ trước áp lực của anh để thanh toán toàn bộ số lương bị nợ cho các nhân viên câu lạc bộ. Trước đó, siêu sao 41 tuổi đưa vấn đề chậm lương của các nhân viên hậu cần và việc hồi chức Jose Semedo và Simao Coutinho vào danh sách "yêu sách" của mình.

Việc Al Nassr tức tốc giải ngân để trả lương cho nhân viên và phục chức cho các cộng sự của Ronaldo có thể xem là một "chiến thắng nhỏ" nhưng mang ý nghĩa nhân văn lớn. Nó tô đậm hình ảnh một Ronaldo trượng nghĩa, biết bảo vệ những người thấp cổ bé họng xung quanh mình.

Ở khía cạnh này, Ronaldo đã thắng. PIF và Al Nassr phải "nể mặt" anh vài phần khi giải quyết rốt ráo những vấn đề nội bộ này để xoa dịu cơn giận của siêu sao số một đội bóng.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh, Ronaldo thất bại ở "trận đấu lớn". Mục đích sâu xa và quan trọng nhất trong cuộc nổi loạn của CR7 là ép PIF phải minh bạch và công bằng trong việc phân bổ nguồn lực giữa các câu lạc bộ lớn (Big 4) tại Saudi Arabia.

Anh muốn Al Nassr được đối xử bình đẳng như Al Hilal, đội bóng con cưng đang thống trị giải đấu. Nhưng cho đến khi Ronaldo quay lại tập luyện, vấn đề cốt lõi này vẫn chưa hề được đả động hay có bất kỳ cam kết thay đổi nào từ phía giới chủ.

Cần phải nhớ rằng, đứng sau PIF là những nhân vật cộm cán và quyền lực nhất của Hoàng gia Saudi Arabia. Họ nắm vận mệnh kinh tế và chiến lược quốc gia, trong đó bóng đá chỉ là một công cụ mềm.

Dù Ronaldo có vĩ đại đến đâu, tầm ảnh hưởng toàn cầu lớn thế nào, anh vẫn chỉ là một cá nhân, một người làm thuê cao cấp trong bộ máy khổng lồ đó. Sẽ không có chuyện Ronaldo, với sức vóc của một cầu thủ, có thể "xoay chuyển tất cả", buộc cả một quỹ đầu tư quốc gia phải thay đổi chính sách vĩ mô chỉ vì sự bất mãn của anh.

Nhưng Ronaldo sau vụ này cũng sẽ hiểu giới hạn của anh nằm ở đâu.

"Phao cứu sinh" từ khán đài và cái kết đẹp ngày 14/2

Việc PIF không làm căng, vẫn chấp nhận nhượng bộ ở các yêu cầu nhỏ về lương nhân viên và nhân sự, thực chất là một nước đi khôn ngoan để "giữ khách" và bảo vệ hình ảnh giải đấu, hơn là sự thừa nhận quyền lực của Ronaldo.Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ chính thức tái xuất vào ngày 14/2, trong trận đấu gặp Al Fateh.

Sự sắp đặt của định mệnh hay của lịch thi đấu sẽ tạo ra một cái kết không thể đẹp hơn. Ngày 14/2, ngày tôn vinh tình yêu, sẽ là ngày Ronaldo đáp lại tình yêu của hàng triệu người hâm mộ đã luôn đứng về phía anh trong những ngày giông bão vừa qua.

Có thể khẳng định, chính tình yêu của các cổ động viên (CĐV) là "phao cứu sinh" giúp Ronaldo không bị chìm nghỉm trước quyền lực của PIF.

Trong suốt thời gian anh đình công, khán đài sân Al Awwal Park vẫn không ngớt tiếng hô vang tên anh ở phút thứ 7. Đó là thông điệp đanh thép nhất: Dù Ronaldo có chống lại giới chủ, anh vẫn là "vua" trong lòng người hâm mộ.

Nếu trong những ngày qua, các CĐV quay lưng, la ó hay chỉ trích hành động bỏ tập của anh, rất có thể PIF đã "xử đẹp" Ronaldo bằng các biện pháp mạnh tay như thanh lý hợp đồng hay cấm thi đấu dài hạn để răn đe.

Chính sự ủng hộ vô điều kiện từ khán giả khiến PIF phải cân nhắc. Họ hiểu rằng trừng phạt Ronaldo lúc này sẽ là một thảm họa truyền thông, đi ngược lại mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước mà họ đang dày công xây dựng.

Ronaldo là "bảo vật" của Saudi Pro League, và chừng nào khán giả còn yêu anh, chừng đó anh còn được hưởng những đặc quyền ngoại lệ.

Ronaldo chấp nhận lùi một bước để tiếp tục được chơi bóng, và PIF cũng đã lùi một bước để giữ lại ngôi sao sáng nhất của mình. Một cái kết "win-win" (cùng thắng), dù không trọn vẹn, nhưng là cái kết đẹp nhất có thể trong bối cảnh hiện tại.

CĐV Al Nassr tri ân Ronaldo Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad thuộc vòng 21 Saudi Pro League 2025/26.