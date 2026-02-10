Benzema trêu đùa Ronaldo không đúng lúc

Karim Benzema và Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý tại Saudi Pro League sau thương vụ chuyển nhượng gây tranh cãi.

Benzema được cho là nhắn tin cho Ronaldo ngay khi sang Al Hilal.

Theo The Telegraph, Benzema gửi tin nhắn mang tính đùa cợt tới Ronaldo ngay sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Al Hilal. Nội dung được cho là khá nhạy cảm.

Tiền đạo người Pháp ám chỉ rằng anh được tăng lương, và có cơ hội giành thêm một chức vô địch Saudi Pro League. Một lời trêu chọc tưởng vô hại, nhưng lại rơi đúng thời điểm căng thẳng nhất.

Việc Al Hilal chi tới 70,8 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, trong đó có thương vụ Benzema, khiến Ronaldo không giấu được sự bức xúc. Đội trưởng Al Nassr cảm thấy CLB của mình bị đối xử bất công Trong khi đối thủ liên tục tăng cường lực lượng, Al Nassr chỉ bổ sung một gương mặt trẻ là Abdullah Al-Hamdan.

Phản ứng của Ronaldo nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khi anh vắng mặt trong 2 trận đầu tháng 2, dù Al Nassr vẫn giành chiến thắng. Ở chiều ngược lại, Benzema lập tức tạo dấu ấn mạnh mẽ trong màu áo Al Hilal với cú hat-trick ngay trận ra mắt, càng khiến sự so sánh trở nên gay gắt.

Dù các báo cáo nhấn mạnh cơn giận của Ronaldo không nhắm trực tiếp vào Benzema, rõ ràng mối quan hệ giữa hai huyền thoại Real Madrid đang bị thử thách, trong bối cảnh cuộc đua quyền lực và danh hiệu tại Saudi Pro League ngày càng khốc liệt.

Đáng chú ý, Ronaldo được cho là kết thúc giai đoạn đình công tại Al Nassr. Anh dự kiến tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này. Hiện Al Nassr đứng thứ nhì, kém Al Hilal đúng 1 điểm.

