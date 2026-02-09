Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.

Ronaldo chuẩn bị trở lại cuối tuần này.

Cuộc căng thẳng kéo dài nhiều ngày tại Al Nassr đã khép lại. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã quay trở lại tập luyện cùng đội bóng sau khi ban lãnh đạo Al Nassr hoàn tất việc chi trả lương cho toàn bộ nhân viên và cộng sự của CLB.

Đây là điều kiện then chốt để đội trưởng người Bồ Đào Nha chấm dứt hành động phản đối.

Trước đó, Ronaldo tạm dừng thi đấu và sinh hoạt chuyên môn nhằm gây sức ép lên bộ máy điều hành bóng đá Saudi Arabia. Ngoài những bất đồng liên quan đến cách phân bổ nguồn lực giữa các CLB lớn, yếu tố mang tính quyết định trong lập trường của Ronaldo là vấn đề chậm trả lương cho nhiều nhân viên Al Nassr. Tiền đạo 41 tuổi coi đây là vấn đề về trách nhiệm và sự tôn trọng đối với những người làm việc phía sau hậu trường.

Nguồn tin cho biết, Al Nassr đã chịu áp lực từ ngôi sao số một của đội và tiến hành thanh toán toàn bộ các khoản nợ lương.

Động thái này mở đường cho việc Ronaldo tái hòa nhập, đồng thời chấm dứt cuộc "đấu trí" khiến dư luận bóng đá Saudi Arabia và thế giới đặc biệt quan tâm.

NHM Al Nassr ủng hộ Ronaldo.

Dù đã trở lại tập luyện, Ronaldo sẽ không góp mặt ở trận đấu giữa tuần tại AFC Champions League Two, khi Al Nassr làm khách trên sân Arkadag tại Turkmenistan.

Kế hoạch được thống nhất là để anh trở lại thi đấu ở Saudi Pro League, trong chuyến làm khách trước Al Fateh vào cuối tuần.

Bên cạnh đó, cơ cấu nội bộ Al Nassr cũng ghi nhận thay đổi. Hai quan chức người Bồ Đào Nha là Jose Semedo và Simao Coutinho được trao lại quyền hạn đã bị rút trước đó, qua đó tái tham gia sâu hơn vào công tác điều hành và hoạch định chiến lược của CLB.

Ronaldo trở lại sân cỏ, nhưng thông điệp đã được gửi đi rõ ràng. Với đội trưởng Al Nassr, yêu cầu cao không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở sự tôn trọng và đảm bảo quyền lợi cho những người đang phục vụ CLB mỗi ngày.