Văn Hậu chỉ căng cơ nhẹ

Chấn thương của Đoàn Văn Hậu không nghiêm trọng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới các kế hoạch của HLV Mano Polking với CAHN.

Chấn thương của Văn Hậu không nghiêm trọng sau khi phải rời sân bằng cáng.

Cụ thể, phút 56 trong trận thắng 3-2 của CAHN trước Ninh Bình ở vòng 12 V.League 2025/26 hôm 1/2, Đoàn Văn Hậu dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng trong sự lo lắng của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ. Bởi trong quá khứ, cầu thủ gốc Thái Bình từng nhiều lần phải đối mặt với những chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp.

Tuy nhiên, khác với những lần trước, tình trạng của Văn Hậu lần này không quá nặng. Theo tìm hiểu của Tri thức – Znews, Văn Hậu chỉ bị căng cơ nhẹ. Đây là tin tích cực với cá nhân cầu thủ sinh năm 1999 cũng như CAHN.

Dù vậy, khả năng Văn Hậu ra sân ở trận gặp Tampines Rovers tại Cúp các CLB Đông Nam Á vẫn chưa được đảm bảo. HLV Mano Polking xác nhận rằng Văn Hậu cùng một số cầu thủ khác sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra thể lực, thể trạng kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sự dè dặt của CAHN là điều dễ hiểu. Văn Hậu từng là mắt xích không thể thay thế ở hành lang trái của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Không chỉ mạnh trong phòng ngự, hậu vệ quê Thái Bình còn tạo ra giá trị lớn trong tấn công nhờ khả năng leo biên, tạt bóng và tranh chấp tay đôi vượt trội. Ở nhiều thời điểm, anh thậm chí được kéo vào chơi như một trung vệ lệch trái trong hệ thống ba trung vệ, cho thấy sự đa năng hiếm có.

Tuy nhiên, kể từ sau giai đoạn đỉnh cao đó, sự nghiệp của Văn Hậu liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương. Quãng thời gian điều trị kéo dài khiến anh bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng, đánh mất nhịp thi đấu và không ít lần phải bắt đầu lại từ con số 0. Chính vì vậy, mỗi lần Văn Hậu gặp vấn đề về thể lực đều khiến CLB chủ quản và người hâm mộ đặc biệt lo lắng.