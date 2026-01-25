Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ U23 Việt Nam cày ải nhiều nhất U23 châu Á

  • Chủ nhật, 25/1/2026 13:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh của U23 Việt Nam đứng đầu danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất VCK U23 châu Á 2026.

Nguyễn Nhật Minh có số phút thi đấu nhiều ở U23 châu Á 2026.

Theo thống kê chính thức, Nhật Minh ra sân trọn vẹn 600 phút sau 6 trận, nhiều nhất trong số các cầu thủ tham dự giải. Con số này thậm chí chưa tính các phút thi đấu bù giờ.

Trung vệ sinh năm 2003 là người hiếm hoi không bỏ lỡ bất kỳ phút nào, bao gồm cả hai trận đấu kéo dài 120 phút. Đó là cuộc so tài căng thẳng ở tứ kết với U23 UAE và trận tranh hạng 3 gặp U23 Trung Quốc. Sự bền bỉ, ổn định và khả năng duy trì cường độ thi đấu cao của Nhật Minh phản ánh vai trò trụ cột không thể thay thế nơi hàng thủ U23 Việt Nam.

Không chỉ có Nhật Minh, dấu ấn của U23 Việt Nam còn hiện diện đậm nét trong nhóm cầu thủ cày ải nhiều nhất giải. Nguyễn Thái Sơn xếp thứ 3 với 544 phút thi đấu, cho thấy tầm quan trọng của tiền vệ này trong hệ thống vận hành lối chơi. Khuất Văn Khang và Phạm Minh Phúc cũng góp mặt trong top đầu với lần lượt 507 và 486 phút, khẳng định niềm tin lớn từ ban huấn luyện.

Đáng chú ý, trong danh sách 7 cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất giải, U23 Việt Nam đóng góp tới 4 cái tên, con số vượt trội so với nhiều đội bóng khác. Điều đó phản ánh tinh thần chiến đấu, khả năng chịu tải và sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Khép lại giải đấu, U23 Việt Nam giành hạng 3 chung cuộc sau chiến thắng kịch tính 7-6 trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu cân não.

U23 Viet Nam anh 1

Danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất.
Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 thắng Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Minh Nghi

