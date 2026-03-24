U23 Việt Nam bỏ mục tiêu thành tích

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam dự giải CFA Team China 2026 với mục tiêu hoàn thiện lối chơi và xây nền cho tương lai.

HLV Đinh Hồng Vinh (bìa phải) khẳng định U23 Việt Nam dự giải CFA Team China 2026 với mục tiêu hoàn thiện lối chơi và xây nền cho tương lai.

Phát biểu tại họp báo trước thềm giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026 sáng 24/3, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho thấy cách tiếp cận rõ ràng của U23 Việt Nam: không đặt nặng kết quả trước mắt, mà ưu tiên quá trình xây dựng đội hình.

Đại diện ban huấn luyện gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và ban tổ chức địa phương vì đã tạo điều kiện tốt cho đội trong suốt thời gian lưu trú. Từ nơi ăn ở, sân tập đến khâu tổ chức, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị thuận lợi.

Nói về ý nghĩa của giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá đây là cơ hội quan trọng để đội tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu các đối thủ chất lượng trong khu vực. U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán những cái tên đáng chú ý như U23 Trung Quốc, U23 CHDCND Triều Tiên và Thái Lan.

“Đây là giải đấu có giá trị cọ xát lớn. Các cầu thủ có cơ hội học hỏi và nâng cao kinh nghiệm khi gặp những đối thủ mạnh”, ông nhấn mạnh.

U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho giải Tứ hùng tại Trung Quốc.



Về lực lượng, U23 Việt Nam mang sang Trung Quốc đội hình có sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Một số gương mặt từng thi đấu tại VCK U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận tiếp tục được tin tưởng. Bên cạnh đó là nhiều cầu thủ trẻ khoảng 21 tuổi, được trao cơ hội để tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, mục tiêu lớn nhất của đội không nằm ở bảng xếp hạng, mà là hoàn thiện lối chơi và xây dựng sự gắn kết giữa các nhóm cầu thủ.

“Chúng tôi tập trung vào yếu tố chuyên môn, từ kỹ thuật, chiến thuật đến sự phối hợp giữa các cầu thủ. Đây là bước chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, đồng thời hướng tới việc xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam”, ông nói.

Trước khi bước vào giải, U23 Việt Nam đã có mặt tại Tây An và nhanh chóng ổn định nơi ăn ở. Đội có buổi tập đầu tiên để làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi. Sáng 24/3, toàn đội tham quan sân vận động Trung tâm Bóng đá quốc tế Tây An, nơi sẽ diễn ra các trận đấu, nhằm chuẩn bị tốt hơn về tâm lý thi đấu.

Theo ghi nhận, thời tiết tại Tây An khá lạnh, nhiệt độ khoảng 12 độ C. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi được đánh giá đạt tiêu chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 CHDCND Triều Tiên lúc 14h ngày 25/3 (giờ Việt Nam). Đây được xem là bài test đầu tiên cho quá trình thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi mà ban huấn luyện đang hướng tới.

Trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng, cách tiếp cận của HLV Đinh Hồng Vinh cho thấy sự kiên định với mục tiêu dài hạn. Thành tích có thể chưa phải ưu tiên số một, nhưng nền tảng được xây dựng từ những giải đấu như CFA Team China sẽ là bước đệm quan trọng cho tương lai.