HLV Park tặng 'món quà Son Heung-min' cho Ngọc Hải, Văn Hậu

HLV Park Hang-seo dành cho Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu chiếc áo đấu từng được chính Son Heung-min khoác lên mình.

Trên trang cá nhân, món quà đặc biệt là chiếc áo đấu Tottenham, đội bóng Son Heung-min từng làm thủ quân. Đây không chỉ là vật phẩm thể thao đơn thuần mà còn mang giá trị tinh thần lớn, thể hiện sự kết nối giữa 2 nền bóng đá Hàn Quốc và Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc viết: "Áo Son Heung-min từng mặc và tặng cho hai cậu con trai của tôi nhé". Dòng chữ "gửi đến Hải", "gửi đến Hậu" xuất hiện trên áo cho thấy sự trân trọng mà HLV Park dành cho hai học trò cưng một thời ở tuyển Việt Nam.

Dưới thời HLV Park, cả Ngọc Hải và Văn Hậu đều là những trụ cột quan trọng, góp phần tạo nên giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, đặc biệt là chức vô địch AFF Cup 2018.

Sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông Park duy trì sự quan tâm và gắn bó với các học trò cũ, thể hiện qua những hành động giản dị nhưng tình cảm. Với Ngọc Hải và Văn Hậu, đây chắc chắn là nguồn động lực lớn cho cả 2 ở chặng đường sự nghiệp phía trước.

