HLV Park tặng 'món quà Son Heung-min' cho Ngọc Hải, Văn Hậu

  Thứ sáu, 27/3/2026 15:39 (GMT+7)
HLV Park Hang-seo dành cho Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu chiếc áo đấu từng được chính Son Heung-min khoác lên mình.

Park anh 1

Chiếc áo đấu Son từng mặc được HLV Park tặng lại cho 2 học trò.

Trên trang cá nhân, món quà đặc biệt là chiếc áo đấu Tottenham, đội bóng Son Heung-min từng làm thủ quân. Đây không chỉ là vật phẩm thể thao đơn thuần mà còn mang giá trị tinh thần lớn, thể hiện sự kết nối giữa 2 nền bóng đá Hàn Quốc và Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc viết: "Áo Son Heung-min từng mặc và tặng cho hai cậu con trai của tôi nhé". Dòng chữ "gửi đến Hải", "gửi đến Hậu" xuất hiện trên áo cho thấy sự trân trọng mà HLV Park dành cho hai học trò cưng một thời ở tuyển Việt Nam.

Dưới thời HLV Park, cả Ngọc Hải và Văn Hậu đều là những trụ cột quan trọng, góp phần tạo nên giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, đặc biệt là chức vô địch AFF Cup 2018.

Sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông Park duy trì sự quan tâm và gắn bó với các học trò cũ, thể hiện qua những hành động giản dị nhưng tình cảm. Với Ngọc Hải và Văn Hậu, đây chắc chắn là nguồn động lực lớn cho cả 2 ở chặng đường sự nghiệp phía trước.

Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh Tối 26/3, tuyển Việt Nam thắng dễ Bangladesh với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế tại Hàng Đẫy.

Minh Nghi

    Park Hang-seo là một huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc. Ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ ngày 11/10/2017. Đây cũng là đội bóng quốc tế đầu tiên mà ông giữ chức huấn luyện viên trưởng

    • Ngày sinh: 4/1/1959
    • Nơi sinh: Sancheong, Gyeongsang Nam, Hàn Quốc

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

    Quế Ngọc Hải là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và ĐTQG Việt Nam. Anh có thể chơi ở các vị trí trung vệ, hậu vệ phải và tiền vệ trụ.

    • Ngày sinh: 15/5/1993
    • Nơi sinh: Nghệ An
    • Chiều cao: 1.76 m

