Đình Bắc lập cú đúp, CAHN tạo khoảng cách 10 điểm ở ngôi đầu

Tối 4/4, CLB Công an Hà Nội (CAHN) thắng dễ SHB Đà Nẵng với tỷ số 5-1 thuộc vòng 17 V.League 2025/26.

Đình Bắc mở tài khoản ở V.League mùa này. Ảnh: CLB CAHN.

Trên sân Hàng Đẫy, CAHN nhanh chóng áp đặt thế trận khi được đánh giá vượt trội đối thủ về mọi mặt. Ngay phút thứ 7, Stefan Mauk mở tỷ số sau pha phối hợp cùng Nguyễn Quang Hải. Đến phút 24, tiền vệ người Australia hoàn tất cú đúp, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Phần còn lại của trận đấu, Đình Bắc là ngôi sao sáng nhất. Phút 30, tiền đạo trẻ tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Toản, cướp bóng rồi dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Đây là pha lập công đầu tiên của anh ở mùa giải V.League năm nay sau chuỗi trận dài tịt ngòi.

Không dừng lại đó, Đình Bắc tiếp tục lên tiếng với pha di chuyển thông minh ở phút 70. Anh đón đường chuyền của Leo Artur trước khi dứt điểm lạnh lùng để có cho riêng mình cú đúp ở trận đấu này.

Giữa 2 bàn thắng của Đình Bắc, SHB Đà Nẵng có bàn rút ngắn tỷ số đầu hiệp hai sau tình huống đánh đầu của Văn Sơn từ quả phạt góc. Tuy nhiên, nỗ lực của đội khách là không đủ để tạo bất ngờ.

Đình Bắc giải tỏa áp lực. Ảnh: CLB CAHN.

Thậm chí, họ còn nhận thêm bàn thua thứ 5 ở phút 82. Tận dụng pha bóng hỗn loạn trước khung thành Văn Toản, Lê Văn Đô dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số 5-1 cho đội chủ nhà.

Kêt quả giúp CAHN xây chắc ngôi đầu với khoảng cách lên tới 10 điểm so với Thể Công-Viettel dù thi đấu nhiều hơn một trận. Đội bóng của HLV Mano Polking cho thấy hình ảnh ứng viên số một cho chức vô địch khi duy trì phong độ ổn định và hiệu quả.

Ngược lại, Đà Nẵng tiếp tục lún sâu ở nhóm cuối bảng, đối mặt áp lực lớn trong cuộc chiến trụ hạng.

Ở các trận đấu sớm, CLB Hà Nội gây thất vọng khi để thua Hải Phòng với tỷ số 0-1, qua đó đứng yên ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, Becamex TP.HCM hòa 1-1 trước PVF-CAND.

Fans tràn xuống sân xin chụp ảnh với Đình Bắc Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.