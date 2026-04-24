Thắng kịch tính Ninh Bình, CLB Hà Nội áp sát top 3

Trận thắng 3-2 trước Ninh Bình ở vòng 20 V.League 2025/26 diễn ra tối 20/4 giúp CLB Hà Nội áp sát top 3 trong cuộc đua vô địch.

Làm khách trên sân Ninh Bình, Hà Nội có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. Từ pha tấn công trung lộ, Hùng Dũng tung cú sút chìm hiểm hóc ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Văn Lâm cơ hội cản phá.

Bị dẫn trước từ sớm, đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Hà Nội mới là đội kiểm soát thế trận tốt hơn với hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

Đến phút 34, Duy Mạnh dính chấn thương buộc HLV Kewell phải tung trung vệ trẻ Anh Tiệp vào sân. Dù bị Ninh Bình liên tục khai thác, hàng thủ Hà Nội vẫn đứng vững nhờ sự bọc lót của các cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Đến phút 45+1, chính Anh Tiệp ghi dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ pha đánh đầu cận thành sau tình huống phạt góc. Tuy nhiên, Ninh Bình kịp thắp lại hy vọng ngay trước giờ nghỉ khi Geovane rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 45+3.

Hiệp 2 chứng kiến thế trận giằng co và đầy kịch tính. Phút 48, Geovane một lần nữa đưa bóng vào lưới Hà Nội nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Đến phút 58, Hoàng Hên xử lý bóng bên cánh trái trước khi thực hiện quả căng ngang thuận lợi vào trong. Văn Quyết băng lên đầy tốc độ, dứt điểm quyết đoán nhưng bóng dội xà ngang rồi bật xuống sát vạch vôi khung thành nâng tỉ số lên 3-1 cho đội khách.

Phút 62, Ninh Bình một lần nữa rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ cú đá phạt của Quốc Việt. Đến phút 82, sau khi Friday không thể thắng thủ môn đối phương trong pha đối mặt, Hoàng Đức băng vào dứt điểm tung lưới Hà Nội. Dù vậy, niềm vui của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài xác định Friday đã việt vị trước đó.

Chung cuộc, Ninh Bình chấp nhận thất bại 2-3 trước Hà Nội trong trận đấu mà họ hai lần bị từ chối bàn thắng. Kết quả này khiến đội chủ nhà tiếp tục đứng thứ ba với 37 điểm, trong khi Hà Nội áp sát ngay phía sau với 36 điểm khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn.