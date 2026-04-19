Đình Bắc ghi bàn 3 trận liên tiếp ở V.League

Tối 19/4, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giúp CAHN thắng đậm CA TP.HCM với tỷ số 3-0 thuộc vòng 19 V.League 2025/26.

Chân sút gốc Nghệ An trải qua trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn ở V.League. Trước đó, anh mở tài khoản ở V.League mùa này bằng cú đúp trong trận thắng SHB Đà Nẵng 5-1 và lập công trong trận hòa PVF-CAND 1-1. Trước CA TP.HCM, Đình Bắc tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa.

Trong chuyến làm khách trước CA TP.HCM, CAHN không có sự phục vụ của Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu vì án treo giò. Dù vậy, đội bóng của HLV Mano Polking vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ngay những phút đầu, Đình Bắc khiến thủ môn Patrik Lê Giang phải trổ tài với cú sút xa uy lực.

Sức ép liên tục của đội khách sớm được cụ thể hóa ở phút 20. Từ pha phòng ngự lóng ngóng của CA TP.HCM, Văn Đô tung cú dứt điểm, bóng chạm nhẹ một cầu thủ chủ nhà đổi hướng khiến Lê Giang bất lực. Bàn thắng giúp CAHN càng chơi tự tin, liên tục dâng cao đội hình. Tuy nhiên, các cơ hội tiếp theo không được tận dụng do những pha xử lý cuối thiếu chính xác.

Ở chiều ngược lại, CA TP.HCM gần như không tạo ra được sức ép đáng kể. Lê Giang có một hiệp đấu vất vả khi liên tục phải cứu thua, trong khi hàng công thi đấu thiếu sắc bén. Tình huống đáng chú ý nhất của đội chủ nhà đến ở phút 44, khi Khoa Ngô đánh đầu về phía khung thành trống, nhưng Adou Minh kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi CAHN vẫn hoàn toàn làm chủ. Đội khách duy trì pressing tầm cao, khiến CA TP.HCM gặp khó trong việc triển khai bóng. Phút 72, Khoa Ngô có cơ hội rõ rệt khi loại bỏ Minh Phúc trong vòng cấm rồi dứt điểm về góc xa, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Trên hàng công, Tiến Linh tiếp tục gây thất vọng khi thi đấu mờ nhạt và không để lại dấu ấn, kéo dài chuỗi trận tịt ngòi. Những phút cuối đội chủ nhà để thủng lưới thêm 2 bàn. Rogerio Alves và Đình Bắc lập công để ấn định tỷ số 3-0 cho CAHN.

Kết quả giúp CAHN có 48 điểm, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng khi tạm thời hơn Thể Công Viettel 10 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

