Xuân Son tỏa sáng

Tối 19/4, Nguyễn Xuân Son giúp Thép Xanh Nam Định thắng Đà Nẵng với tỷ số 2-1 thuộc vòng 19 V.League.

Thép Xanh Nam Định cho thấy sự trở lại cần thiết sau thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng trước. Tâm điểm trận đấu một lần nữa là Nguyễn Xuân Son. Anh mở tỷ số, qua đó mang tới cú hích lớn cho đội bóng thành Nam.

Phút 21, từ tình huống phạt góc của Nam Định, bóng bật ra tuyến hai. Cầu thủ đội khách tung cú vô-lê từ xa khiến hàng thủ Đà Nẵng phá bóng lỗi, tạo điều kiện để Xuân Son băng vào đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Văn Biểu.

Đó là bàn thắng thứ 3 của Xuân Son tại V.League mùa này và là pha lập công thứ 11 của anh cho Nam Định trên mọi đấu trường. Trong bối cảnh đội bóng cần một người biết tạo khác biệt, tiền đạo này tiếp tục lên tiếng đúng lúc.

Sau bàn dẫn trước, đội khách chơi tự tin và kiểm soát tốt thế trận. Trong khi đó, Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Trần Nguyên Mạnh.

Biến cố đến ở phút 45+2 khi thủ môn Văn Biểu lao ra dùng tay chơi bóng ngoài vùng cấm. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ trực tiếp với thủ thành của đội chủ nhà. Đà Nẵng buộc phải tung Văn Toản vào thay.

Dù chơi thiếu người, đội bóng sông Hàn vẫn vùng lên đầu hiệp hai. Phút 51, Joel Brandon Lopez Pissano xử lý khéo léo rồi dứt điểm gỡ hòa 1-1, khiến trận đấu nóng trở lại.

Tuy nhiên, Nam Định không mất nhiều thời gian để tái lập lợi thế. Phút 61, Joseph Mpande Akolo tung cú dứt điểm đẳng cấp, đưa bóng đi cầu âu rồi găm thẳng góc cao, không cho Văn Toản cơ hội cản phá.

Chiến thắng giúp Nam Định giành trọn 3 điểm và tạm thời chiếm vị trí thứ 5 trên BXH V.League. Còn với Đà Nẵng, thất bại trên sân nhà khiến hành trình trụ hạng thêm nhiều áp lực. Họ đứng chót bảng và cách nhóm an toàn đến 5 điểm.

Xuân Son trở lại, Văn Hậu tập riêng Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại tập cùng toàn đội sau 2 ngày tập riêng vì chấn thương. Trong khi đó, Văn Hậu, Đình Trọng cùng nhóm cầu thủ CAHN được HLV Kim Sang-sik bố trí tập riêng trong ngày đầu lên tuyển.