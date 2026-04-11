Xuân Son im tiếng, CLB Nam Định thua sốc HAGL

Tối 11/4, Thép Xanh Nam Định thua HAGL với tỷ số 1-2 ngay tại Thiên Trường thuộc vòng 18 V.League 2025/26.

Trên sân nhà, Nam Định nhập cuộc chủ động và tạo sức ép ngay từ đầu, nhưng vấp phải hàng thủ tổ chức chặt chẽ của HAGL. Dù kiểm soát thế trận, các pha xử lý cuối cùng của đội chủ nhà lại thiếu độ sắc bén. Cá nhân Nguyễn Xuân Son có vài cơ hội, song không thể tạo khác biệt.

Trong khi đó, HAGL lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu. Sau nhiều tình huống ăn miếng trả miếng, bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp một khi Batista Conceicao thoát xuống, dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho đội khách.

Sang hiệp hai, Nam Định gia tăng sức ép mạnh mẽ. Phút 58, cú sút xa của Caio Cesar đưa bóng dội cột trong sự tiếc nuối. Những nỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 72, khi Lý Công Hoàng Anh tung cú dứt điểm đẹp mắt, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Khi đội chủ nhà còn đang hưng phấn, HAGL bất ngờ tung đòn quyết định ở phút 81. Ngọc Lâm tận dụng cơ hội trong vùng cấm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, khiến các khán đài sân Thiên Trường ngỡ ngàng.

Những phút cuối, Nam Định dốc toàn lực tấn công nhưng không thành công. Với kết quả này, Nam Định đứng yên ở vị trí thứ 7 trên BXH V.League. Trong khi đó, HAGL tạm vươn lên thứ 11, bỏ xa 2 đội cuối bảng tới 6 điểm. Cơ hội trụ hạng của đội bóng phố núi là rất sáng sủa.