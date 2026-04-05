Xuân Son liên tiếp ghi bàn

Tối 5/4, Nguyễn Xuân Son tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng 2-0 của Nam Định trước Hà Tĩnh thuộc vòng 17 V.League 2025/26.

Xuân Son lại tỏa sáng sau cú đúp vào lưới Malaysia hôm 31/3.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Tĩnh chủ động pressing tầm cao, gây nhiều khó khăn cho khâu triển khai bóng của đội khách. Tuy nhiên, Nam Định dần lấy lại thế trận và liên tiếp tạo ra sức ép.



Phút 19, Xuân Son đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng VAR từ chối do lỗi chạm tay. Không lâu sau, chân sút này tiếp tục kém may mắn khi dứt điểm trúng cột dọc từ đường căng ngang thuận lợi.

Bước ngoặt đến ở phút 34 khi Xuân Son bị phạm lỗi trong vùng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Nam Định hưởng phạt đền và tiền đạo này lạnh lùng mở tỷ số từ chấm 11 m. Trước khi hiệp một khép lại, Hà Tĩnh suýt có bàn gỡ nhưng cú đánh đầu của Nascimento đưa bóng dội cột dọc.

Sang hiệp hai, Nam Định nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 48, Xuân Son thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén với pha chọc khe tinh tế để Akolo băng xuống, vượt qua thủ môn rồi ghi bàn vào lưới trống.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, trong đó đáng chú ý là tình huống ở phút 85 khi Kevin Phạm Ba căng ngang thuận lợi, Xuân Son lại dứt điểm thiếu chính xác trong tư thế trống trải. Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh gặp nhiều bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Chung cuộc, Nam Định giành chiến thắng 2-0 thuyết phục, còn Xuân Son tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng dù vẫn còn đôi chút tiếc nuối. Sau 17 trận, Nam Định leo lên vị trí thứ 6, chỉ còn kém top 4 đúng bằng 1 trận thắng.