Pha vào bóng ghê rợn ở V.League

Tối 3/5, trung vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh của Thể Công Viettel bị truất quyền thi đấu sau pha xoạc bóng nguy hiểm, suýt khiến Đỗ Thanh Thịnh bên phía CLB Ninh Bình dính chấn thương nặng.

Tình huống vào bóng bằng gầm giày của Hoàng Minh.

Tình huống diễn ra vào cuối hiệp một trên sân Hàng Đẫy khi Viettel đang tạm dẫn 1-0 ở vòng 21 V.League. Trong nỗ lực phản công nhanh, Thanh Thịnh bứt tốc cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt với pha lên bóng tốc độ cao, Hoàng Minh quyết định lao vào xoạc bóng nhằm ngăn chặn.

Tuy nhiên, cú vào bóng của hậu vệ Viettel hoàn toàn trượt mục tiêu. Thay vì chạm bóng, gầm giày của anh lao thẳng vào cổ chân đối phương. Pha quay chậm cho thấy đây là cú vào bóng nguy hiểm có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng. Trọng tài đứng rất gần tình huống nên cho Ninh Bình hưởng lợi thế tấn công, trước khi cắt còi và rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Hoàng Minh.

Hoàng Minh không phản ứng quá gay gắt và chấp nhận quyết định. Anh ở lại vài giây để theo dõi tình trạng của Thanh Thịnh trước khi lặng lẽ rời sân. Sự lo lắng hiện rõ, bởi chính anh hiểu mức độ nguy hiểm của pha vào bóng mà mình vừa thực hiện.

May mắn cho Ninh Bình, Thanh Thịnh không gặp chấn thương nghiêm trọng và có thể tiếp tục thi đấu. Dù vậy, tình huống vẫn để lại dư âm đáng lo ngại, một lần nữa phơi bày những rủi ro tiềm ẩn trong các tình huống tranh chấp tại V.League.

Chiếc thẻ đỏ dành cho Hoàng Minh là hoàn toàn xác đáng. Với lợi thế hơn người, Ninh Bình ép sânngay từ đầu hiệp 2 và có bàn gỡ do công của Dụng Quang Nho ở phút 50.