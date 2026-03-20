Diakhon gây sốc khi được hai đội tuyển gọi cùng lúc

Tiền đạo trẻ của Club Brugge rơi vào tình huống hiếm gặp khi xuất hiện đồng thời trong danh sách của Senegal và U21 Pháp.

Mamadou Diakhon trở thành tâm điểm chú ý khi cùng lúc nhận lệnh triệu tập từ hai đội tuyển khác nhau trong đợt FIFA Days sắp tới.

Cầu thủ 20 tuổi thuộc biên chế Club Brugge xuất hiện trong danh sách U21 Pháp do HLV Gerald Baticle công bố. Đây là đội hình quy tụ nhiều tài năng trẻ đáng chú ý như Leny Yoro, Mathys Tel hay các cầu thủ đang chơi tại Ligue 1.

Tuy nhiên, chỉ khoảng hai giờ sau, Liên đoàn bóng đá Senegal lập tức có động thái đáp trả. HLV Pape Thiaw điền tên Diakhon vào danh sách đội tuyển quốc gia, trong nỗ lực giữ chân một trong những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá châu Âu.

Tình huống này buộc Diakhon phải đưa ra lựa chọn quan trọng cho sự nghiệp. Theo quy định, khi đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở cấp độ chính thức, cầu thủ sẽ không thể thay đổi đội tuyển trong tương lai.

Diakhon sinh năm 2005 tại Strasbourg (Pháp), có đủ điều kiện khoác áo cả Pháp lẫn Senegal. Anh được đánh giá cao nhờ khả năng sáng tạo và hiệu suất kiến tạo ấn tượng tại cấp CLB.

Theo những chia sẻ trên mạng xã hội, Diakhon sớm đưa ra quyết định. Tiền đạo này xác nhận sẽ khoác áo Senegal trong loạt trận giao hữu sắp tới, gặp Peru ngày 28/3 tại Paris và Gambia ngày 31/3 tại Diamniadio.

Liên đoàn bóng đá Senegal cũng nhanh chóng chào đón Diakhon, xem đây là bước đi quan trọng trong việc bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia.