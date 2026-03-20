Mbappe lên tuyển, Real Madrid thấp thỏm trước canh bạc rủi ro

  • Thứ sáu, 20/3/2026 05:30 (GMT+7)
Sự trở lại chưa trọn vẹn của Mbappe khiến quyết định triệu tập lên tuyển Pháp trở thành nỗi lo lớn với Real Madrid.

Mbappe mới trở lại sau chấn thương.

Kylian Mbappe vừa trở lại sau chấn thương đầu gối, nhưng chưa kịp ổn định, anh được HLV Didier Deschamps gọi lên tuyển Pháp dịp FIFA Days tháng 3. Quyết định này ngay lập tức khiến Real Madrid rơi vào trạng thái bất an.

Tiền đạo người Pháp chỉ mới thi đấu khoảng 20 phút trong trận gặp Manchester City thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 19/3. Trước đó, anh nghỉ 5 trận vì vấn đề dây chằng đầu gối trái, kéo dài từ tháng 12.

Real Madrid chọn phương án điều trị bảo tồn và không muốn mạo hiểm. Tuy nhiên, kế hoạch đó đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.

Theo L’Equipe, việc Mbappe góp mặt trong chuyến du đấu Mỹ không chỉ vì chuyên môn. Hai trận giao hữu với Brazil và Colombia nằm trong chiến lược thương mại của Liên đoàn bóng đá Pháp.

Mbappe là gương mặt trung tâm của chiến dịch này. Anh không bị ép phải thi đấu, nhưng vai trò biểu tượng là điều khó tránh.

Chính yếu tố này khiến Real Madrid lo lắng. Trước trận Champions League, Mbappe nhiều lần chạm vào đầu gối khi khởi động. Đó là dấu hiệu cho thấy thể trạng của anh chưa thực sự ổn định.

Vấn đề nằm ở chỗ quyền kiểm soát không còn hoàn toàn thuộc về CLB. Khi lên tuyển, mọi quyết định chuyên môn sẽ phụ thuộc vào đội ngũ y tế và ban huấn luyện của Pháp. Real Madrid chỉ có thể theo dõi.

Quyền lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về Mbappe. Anh từng tự quyết định trở lại thi đấu trước Man City, và lần này cũng vậy. Nếu chỉ xuất hiện mang tính biểu tượng, rủi ro có thể được kiểm soát. Nhưng nếu ra sân tại Boston hay Maryland, nguy cơ tái phát chấn thương là điều hiện hữu.

Trong bối cảnh Real Madrid vẫn cạnh tranh ở cả La Liga lẫn Champions League, từng phút thi đấu của Mbappe lúc này đều mang ý nghĩa lớn. Vì thế, đợt tập trung đội tuyển lần này không chỉ là câu chuyện quốc gia, mà là một canh bạc khiến đội bóng Hoàng gia phải thấp thỏm theo dõi.

Hà Trang

    Đọc tiếp

    Mbappe vuong nghi van 'bat ca hai tay' hinh anh

    Mbappe vướng nghi vấn 'bắt cá hai tay'

    15:44 13/3/2026 15:44 13/3/2026

    0

    Tiết lộ từ truyền thông Tây Ban Nha cho thấy mối quan hệ giữa Mbappe và nữ diễn viên Ester Expósito có thể không đơn giản như những hình ảnh lãng mạn từng lan truyền trên mạng xã hội.

    Mbappe bat dau chuyen tinh moi tu dau? hinh anh

    Mbappe bắt đầu chuyện tình mới từ đâu?

    20:00 11/3/2026 20:00 11/3/2026

    0

    Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Mbappe bắt đầu tìm hiểu nữ diễn viên Ester Exposito sau khi hỏi thông tin về cô từ các đồng đội trong phòng thay đồ.

    Mbappe dat Real Madrid vao the kho hinh anh

    Mbappe đặt Real Madrid vào thế khó

    20:00 15/3/2026 20:00 15/3/2026

    0

    Chấn thương của Kylian Mbappe đang đặt Real Madrid vào thế khó giữa mục tiêu Champions League và yêu cầu triệu tập từ đội tuyển Pháp.

