Mbappe bắt đầu chuyện tình mới từ đâu?

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Mbappe bắt đầu tìm hiểu nữ diễn viên Ester Exposito sau khi hỏi thông tin về cô từ các đồng đội trong phòng thay đồ.

Ester Exposito được cho là bạn gái mới của Mbappe.

Câu chuyện Mbappe quen Ester Exposito bắt đầu theo cách khá bất ngờ. Theo nhà báo Leticia Requejo của chương trình El tiempo justo, tiền đạo người Pháp biết đến nữ diễn viên nổi tiếng của loạt phim Elite từ mạng xã hội.

Mbappe tỏ ra đặc biệt quan tâm đến Exposito. Anh thậm chí hỏi các đồng đội trong phòng thay đồ Real Madrid về cô gái này. Sau đó, hai người bắt đầu liên lạc trực tiếp qua mạng xã hội.

Nguồn tin của truyền thông Tây Ban Nha cho biết Mbappe là người chủ động trong mối quan hệ. Tiền đạo của Real Madrid được cho là đã sắp xếp nhiều cuộc gặp với nữ diễn viên. Tổng cộng, hai người được cho là đã có khoảng bảy hoặc tám lần hẹn hò.

Tin đồn về mối quan hệ giữa Mbappe và Expósito bắt đầu lan rộng sau khi tài khoản mạng xã hội @AQABABE đăng nhiều bức ảnh cho thấy cả hai xuất hiện cùng nhau trong chuyến đi tới Paris. Thời điểm đó, Mbappe đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Sau đó, truyền thông tiết lộ hai người đã gặp nhau tại Madrid vào ngày 25/2. Cặp đôi được cho là dùng bữa tối tại khu rooftop của khách sạn Pullman.

Những hình ảnh gần đây nhất được ghi lại khi Mbappe và Exposito cùng lên taxi tại Paris để ra sân bay. Sau đó, cả hai được nhìn thấy tại sân bay Madrid. Kể từ thời điểm đó, họ không còn xuất hiện công khai cùng nhau, nhưng câu chuyện vẫn thu hút sự chú ý lớn.

Chương trình El tiempo justo còn tiết lộ nơi lưu trú của cặp đôi trong chuyến đi Paris. Mbappe và Expósito được cho là ở khách sạn Le Royal Monceau, một khách sạn 5 sao nằm gần đại lộ Champs-Élysées. Theo nguồn tin này, họ đặt một phòng suite cao cấp có giá khoảng 21.000 euro mỗi đêm.

Tạp chí Semana sau đó công bố thêm những bức ảnh mới của hai người. Jorge Borrajo, giám đốc tạp chí, cho rằng các hình ảnh này thể hiện rõ sự thân mật giữa Mbappe và nữ diễn viên.

“Trước đây chúng ta chỉ thấy những hình ảnh rời rạc hoặc khá mờ. Lần này có thể thấy rõ nhiều cử chỉ thân mật và ánh nhìn đầy sự đồng điệu”, Borrajo nói trên chương trình El tiempo justo.

Dù vậy, cả Mbappe và Expósito vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào. Tuy nhiên, với vị thế của một trong những ngôi sao lớn nhất Real Madrid hiện nay, mọi thông tin liên quan đến đời sống cá nhân của Mbappe đều nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên truyền thông Tây Ban Nha.