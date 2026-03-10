Mbappe bị bắt gặp đi cùng bạn gái tin đồn

Chuyện tình cảm giữa tiền đạo Kylian Mbappe và nữ diễn viên Ester Exposito tiếp tục thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế.

Mbappe lộ thêm ảnh đi cùng chuyên cơ với Exposito.

Theo loạt ảnh được Hola đăng tải gần đây, Mbappe và Exposito được bắt gặp cùng xuất hiện trên một chuyến bay riêng trở về Madrid. Nữ diễn viên người Tây Ban Nha là người bước xuống khỏi máy bay riêng đầu tiên khi chiếc phi cơ hạ cánh tại thủ đô Tây Ban Nha.

Exposito xuất hiện với phong cách khá giản dị, diện quần jeans, áo trắng, khoác blazer nâu và đội mũ lưỡi trai. Ít phút sau đó, Mbappe cũng rời máy bay với trang phục thể thao gồm áo nỉ trắng và mũ đen.

Cả hai được cho là vừa trở về sau chuyến nghỉ ngắn ngày tại Paris, quê hương của ngôi sao bóng đá người Pháp.

Chuyến đi tới Paris thổi bùng lên hàng loạt tin đồn về mối quan hệ giữa Mbappe và Exposito. Nhiều nhân chứng cho biết họ đã thấy hai người xuất hiện tại cùng một khách sạn sang trọng ở thủ đô nước Pháp.

Tuy nhiên, Mbappe và Exposito được cho là cố gắng ra vào nơi này vào những thời điểm khác nhau nhằm tránh sự chú ý của truyền thông.

Mbappe và Exposito xuất hiện cùng nhau tại Paris.

Ngoài ra, một số nguồn tin trên mạng xã hội còn cho biết Mbappe và Exposito cùng dùng bữa tại một nhà hàng Italy ở Paris. Cặp đôi cũng được cho là xuất hiện tại một quán rooftop nổi tiếng có tầm nhìn hướng ra tháp Eiffel. Những người có mặt tại đây khẳng định cả hai tỏ ra khá thân thiết trong suốt buổi tối.

Đến thời điểm hiện tại, cả Mbappe lẫn Exposito đều chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về mối quan hệ giữa họ.

Mbappe hiện là một trong những ngôi sao bóng đá được quan tâm nhất thế giới. Bên cạnh phong độ trên sân cỏ, đời sống cá nhân của anh cũng thường xuyên trở thành chủ đề được truyền thông theo dõi.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.