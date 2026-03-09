Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbappe khiến Man City lo lắng

  • Thứ hai, 9/3/2026 13:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kylian Mbappe trở lại Madrid sau quá trình điều trị chấn thương ở Pháp và còn hai buổi tập để hy vọng kịp góp mặt trong trận Champions League gặp Manchester City.

Mbappe đã điều trị xong và gấp rút trở lại thi đấu cho Real.

Kylian Mbappe trở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid sau vài ngày ở Pháp để điều trị chấn thương đầu gối trái. Tuy nhiên, khả năng tiền đạo người Pháp ra sân trong trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League gặp Manchester City vẫn đang bỏ ngỏ.

Trong thời gian ở Paris, Mbappe được hai chuyên gia phục hồi của Real Madrid theo sát quá trình điều trị. Chuyến đi này được xem như một giai đoạn phục hồi chuyên biệt nhằm giúp anh sớm đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước trận đấu quan trọng tại Bernabeu.

Sau khi trở lại Tây Ban Nha, Mbappe chỉ còn hai buổi tập vào ngày 9 và 10/3 để thuyết phục ban huấn luyện rằng anh đủ khả năng thi đấu. Các bác sĩ ở Real sẽ theo dõi sát sao phản ứng của đầu gối Mbappe trong từng buổi tập trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bản thân tiền đạo người Pháp được cho là rất muốn góp mặt trong cuộc đối đầu với đội bóng của HLV Pep Guardiola.

Trong khi đó, tình hình nhân sự của Real Madrid cũng chưa hoàn toàn ổn định. Jude Bellingham trở lại tập trên sân cỏ nhưng mới chỉ thực hiện một phần giáo án và vẫn tập riêng sau đó.

Ngoài ra, Antonio Rudiger cũng tập riêng nhưng dự kiến sẽ trở lại tập luyện bình thường trong vài ngày tới. David Alaba, Dani Ceballos, Eder Militao và Rodrygo thì tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương, chưa hẹn ngày trở lại.

Với lịch thi đấu dày đặc và nhiều trụ cột chưa đạt thể trạng tốt nhất, Real Madrid đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đầy thận trọng trước cuộc đối đầu quan trọng tại Champions League.

Trong bối cảnh đó, tình trạng của Mbappe được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chiến thuật của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Vitinha chỉ ra vấn đề của PSG thời Messi, Neymar, Mbappe

Vitinha thừa nhận PSG từng sở hữu những “người ngoài hành tinh”, nhưng bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tài năng tấn công.

20 giờ trước

Mbappe bị đồn hẹn hò với nữ diễn viên Tây Ban Nha

Kylian Mbappe được cho là đang hẹn hò với nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Exposito sau khi hai người nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại Madrid.

05:55 7/3/2026

Mbappe gây ngỡ ngàng

Kylian Mbappe khiến nhiều người bất ngờ khi lái một chiếc Mini Cooper khiêm tốn trên đường phố Paris, dù sở hữu bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng triệu bảng.

11:00 6/3/2026

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Đào Trần

Mbappe Kylian Mbappe Manchester City Champions League Kylian Mbappe Rael Madrid

    Đọc tiếp

    AFC ra phan quyet tran Viet Nam gap Malaysia hinh anh

    AFC ra phán quyết trận Việt Nam gặp Malaysia

    6 phút trước 15:19 9/3/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch vào ngày 31/3.

    MU khong lo neu bo lo Anderson hinh anh

    MU không lo nếu bỏ lỡ Anderson

    2 giờ trước 13:21 9/3/2026

    0

    Khi thương vụ Elliot Anderson trở nên khó khả thi, Manchester United hoàn toàn có thể chuyển hướng sang Ibrahim Sangare như một phương án hợp lý cho kế hoạch cải tổ tuyến giữa.

    Gordon co nguy co lap lai sai lam cua Rashford hinh anh

    Gordon có nguy cơ lặp lại sai lầm của Rashford

    2 giờ trước 13:21 9/3/2026

    0

    Cựu tiền đạo Troy Deeney cho rằng Anthony Gordon đang có dấu hiệu "đi vào vết xe đổ" của Marcus Rashford khi bắt đầu tin vào sự nổi tiếng của chính mình.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý