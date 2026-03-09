Mbappe khiến Man City lo lắng

Kylian Mbappe trở lại Madrid sau quá trình điều trị chấn thương ở Pháp và còn hai buổi tập để hy vọng kịp góp mặt trong trận Champions League gặp Manchester City.

Mbappe đã điều trị xong và gấp rút trở lại thi đấu cho Real.

Kylian Mbappe trở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid sau vài ngày ở Pháp để điều trị chấn thương đầu gối trái. Tuy nhiên, khả năng tiền đạo người Pháp ra sân trong trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League gặp Manchester City vẫn đang bỏ ngỏ.

Trong thời gian ở Paris, Mbappe được hai chuyên gia phục hồi của Real Madrid theo sát quá trình điều trị. Chuyến đi này được xem như một giai đoạn phục hồi chuyên biệt nhằm giúp anh sớm đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước trận đấu quan trọng tại Bernabeu.

Sau khi trở lại Tây Ban Nha, Mbappe chỉ còn hai buổi tập vào ngày 9 và 10/3 để thuyết phục ban huấn luyện rằng anh đủ khả năng thi đấu. Các bác sĩ ở Real sẽ theo dõi sát sao phản ứng của đầu gối Mbappe trong từng buổi tập trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bản thân tiền đạo người Pháp được cho là rất muốn góp mặt trong cuộc đối đầu với đội bóng của HLV Pep Guardiola.

Trong khi đó, tình hình nhân sự của Real Madrid cũng chưa hoàn toàn ổn định. Jude Bellingham trở lại tập trên sân cỏ nhưng mới chỉ thực hiện một phần giáo án và vẫn tập riêng sau đó.

Ngoài ra, Antonio Rudiger cũng tập riêng nhưng dự kiến sẽ trở lại tập luyện bình thường trong vài ngày tới. David Alaba, Dani Ceballos, Eder Militao và Rodrygo thì tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương, chưa hẹn ngày trở lại.

Với lịch thi đấu dày đặc và nhiều trụ cột chưa đạt thể trạng tốt nhất, Real Madrid đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đầy thận trọng trước cuộc đối đầu quan trọng tại Champions League.

Trong bối cảnh đó, tình trạng của Mbappe được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chiến thuật của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.