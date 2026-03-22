Senegal bị FIFA đánh rớt 2 hạng

  • Chủ nhật, 22/3/2026 17:58 (GMT+7)
Cú sốc từ án phạt của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) không chỉ khiến đội tuyển Senegal mất chức vô địch, mà còn kéo theo hệ lụy rõ rệt trên bảng xếp hạng FIFA.

Chiều 22/3, tuyển Senegal tụt 2 bậc và rơi xuống vị trí thứ 14 thế giới trên BXH FIFA. Đây là hệ quả của việc Senegal bị xử thua 0-3 trong trận chung kết cúp châu Phi AFCON 2025 trước Morocco.

Hôm 18/3, CAF quyết định gây chấn động khi lật lại kết quả trận chung kết AFCON 2025. Theo phán quyết, Senegal bị xử thua do hành vi rời sân phản đối, đồng nghĩa Morocco được công nhận chiến thắng và chính thức đăng quang.

CAF khẳng định đội tuyển Senegal bị xem là bỏ cuộc, vi phạm quy định thi đấu nên kết quả được ghi nhận là Morocco thắng 3-0. Quyết định khiến Senegal không phục dù giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết diễn ra ngày 19/1 tại Rabat.

Trận đấu xảy ra tranh cãi khi trọng tài cho Morocco hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ. Các cầu thủ Senegal phản đối mạnh mẽ, tạm thời rời sân để phản đối quyết định này, gây ra gián đoạn trận đấu kéo dài.

Sau khi xem xét kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Morocco, CAF mở lại vụ việc và cuối cùng xử thua Senegal, cáo buộc đội tuyển này không chấp hành quy định. Động thái gây tranh cãi lớn, với nhiều ý kiến cho rằng CAF tạo ra "tiền lệ nguy hiểm và chưa từng có".

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.

Phản ứng của Guardiola khi Senegal bị tước chức vô địch

HLV Pep Guardiola ngạc nhiên trước phán quyết liên quan tới Senegal, nhấn mạnh nhiều quyết định quan trọng trong bóng đá thường được đưa ra "sau cánh gà".

Senegal mang cúp vô địch châu Phi đến căn cứ quân sự

Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) vừa gây bão khi bất ngờ tuyên bố Morocco mới là nhà vô địch, với lý do Senegal đã “rút lui khỏi sân” trong trận chung kết. 

06:06 20/3/2026

Senegal từ chối trả lại chức vô địch

Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) kiên quyết từ chối trả lại chức vô địch châu Phi AFCON 2025.

16:19 18/3/2026

Minh Nghi

Senegal FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Chelsea chot tuong lai HLV Rosenior hinh anh

Chelsea chốt tương lai HLV Rosenior

32 phút trước 18:27 22/3/2026

0

Ban lãnh đạo Chelsea không sa thải HLV Liam Rosenior, bất chấp đội bóng sa sút với chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.

Cong Phuong nghi het mua hinh anh

Công Phượng nghỉ hết mùa

1 giờ trước 17:46 22/3/2026

0

Chấn thương rách sụn buộc Công Phượng phải chia tay sớm mùa giải 2025/26, để lại khoảng trống đáng kể trên hàng công CLB Đồng Nai.

