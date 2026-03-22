Senegal bị FIFA đánh rớt 2 hạng

Cú sốc từ án phạt của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) không chỉ khiến đội tuyển Senegal mất chức vô địch, mà còn kéo theo hệ lụy rõ rệt trên bảng xếp hạng FIFA.

Chiều 22/3, tuyển Senegal tụt 2 bậc và rơi xuống vị trí thứ 14 thế giới trên BXH FIFA. Đây là hệ quả của việc Senegal bị xử thua 0-3 trong trận chung kết cúp châu Phi AFCON 2025 trước Morocco.

Hôm 18/3, CAF quyết định gây chấn động khi lật lại kết quả trận chung kết AFCON 2025. Theo phán quyết, Senegal bị xử thua do hành vi rời sân phản đối, đồng nghĩa Morocco được công nhận chiến thắng và chính thức đăng quang.

CAF khẳng định đội tuyển Senegal bị xem là bỏ cuộc, vi phạm quy định thi đấu nên kết quả được ghi nhận là Morocco thắng 3-0. Quyết định khiến Senegal không phục dù giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết diễn ra ngày 19/1 tại Rabat.

Trận đấu xảy ra tranh cãi khi trọng tài cho Morocco hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ. Các cầu thủ Senegal phản đối mạnh mẽ, tạm thời rời sân để phản đối quyết định này, gây ra gián đoạn trận đấu kéo dài.

Sau khi xem xét kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Morocco, CAF mở lại vụ việc và cuối cùng xử thua Senegal, cáo buộc đội tuyển này không chấp hành quy định. Động thái gây tranh cãi lớn, với nhiều ý kiến cho rằng CAF tạo ra "tiền lệ nguy hiểm và chưa từng có".

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.