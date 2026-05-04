Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Donnarumma ký 'hợp đồng trọn đời'

  • Thứ hai, 4/5/2026 10:56 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Thủ môn Gianluigi Donnarumma xác nhận kết hôn với bạn gái lâu năm bằng cách ví von như một thương vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất.

Donnarumma anh 1

Donnarumma kết hôn cùng người bạn gái quen từ thuở nhỏ. Ảnh: Instagram.

Gianluigi Donnarumma khiến người hâm mộ thích thú khi thông báo kết hôn theo phong cách rất “bóng đá”. Thủ thành của Manchester City đăng tải loạt ảnh cưới cùng dòng chú thích ngắn gọn: "Long-term contract signed" (tạm dịch: Đã ký hợp đồng dài hạn), ám chỉ cam kết trọn đời với bạn gái Alessia Elefante.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ để lại lời chúc mừng. Đáng chú ý, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng góp vui bằng câu nói quen thuộc "Here we go", như xác nhận một "thương vụ" đã hoàn tất.

Đám cưới diễn ra sau lời cầu hôn từ cuối năm 2024, khi Donnarumma còn thi đấu cho Paris Saint-Germain. Thủ môn người Italy khi đó đã chuẩn bị không gian lãng mạn với hoa hồng và bóng bay để ngỏ lời với Elefante. Sau gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi quyết định chính thức về chung một nhà.

Trong lễ cưới, Donnarumma chọn bộ suit màu nâu đơn giản, còn cô dâu diện trang phục trắng hiện đại thay vì váy cưới truyền thống. Không gian buổi lễ được trang trí bằng hoa hồng trắng và hồng, tạo cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp.

Donnarumma và Elefante quen nhau từ thời niên thiếu tại Castellammare di Stabia. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2016, khi thủ môn này còn khoác áo AC Milan. Từ đó đến nay, Elefante luôn đồng hành cùng anh qua nhiều bước ngoặt sự nghiệp, từ Italy sang Pháp rồi đến Anh.

Khi cuộc sống cá nhân đã ổn định, Donnarumma có thể toàn tâm cho sự nghiệp tại Manchester City và đội tuyển Italy. Ở tuổi chín muồi, thủ môn này đang tìm lại phong độ ổn định và hướng đến những mục tiêu lớn trong giai đoạn tiếp theo.

Guardiola còn dám tin dùng thủ môn yếu bóng vía Donnarumma

Gianluigi Donnarumma mắc một sai lầm tai hại trong trận cầu mang tính quyết định giữa Manchester City và Arsenal. Giờ Guardiola cần cân nhắc về vị trí thủ môn số một.

12:58 22/4/2026

Nhân viên an ninh ngăn Donnarumma ăn mừng cuồng nhiệt

Thủ thành Gianluigi Donnarumma gây chú ý sau chiến thắng kịch tính 2-1 của Man City trước Arsenal thuộc vòng 33 Premier League tối 19/4.

05:43 20/4/2026

Phản ứng của Pep trước sai lầm của Donnarumma

Tối 19/4, thủ thành Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm suýt khiến Man City phải trả giá bằng cả mùa giải.

01:20 20/4/2026

Donnarumma ăn mừng sau chiến thắng trước Arsenal Trong trận đấu với Arsenal tại vòng 33 Premier League tối 19/4. Donnarumma đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội chủ nhà. May mắn cho anh là chiến thắng vẫn ở lại bên đội chủ sân Etihad.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Donnarumma Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma Alessia Elefante Manchester City Italy

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

    Facebook

Đọc tiếp

Tuong lai Endrick kho doan hinh anh

Tương lai Endrick khó đoán

3 giờ trước 16:29 4/5/2026

0

Tài năng trẻ Endrick để ngỏ khả năng gắn bó lâu dài với đội bóng Pháp, bất chấp vẫn thuộc biên chế Real Madrid.

Kich ban khong tuong voi Real Madrid hinh anh

Kịch bản không tưởng với Real Madrid

3 giờ trước 16:29 4/5/2026

0

Real Madrid còn tia hy vọng mong manh lên ngôi vô địch La Liga mùa này, dù kịch bản để điều đó xảy ra gần như không tưởng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý