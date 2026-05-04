Donnarumma ký 'hợp đồng trọn đời'

Thủ môn Gianluigi Donnarumma xác nhận kết hôn với bạn gái lâu năm bằng cách ví von như một thương vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất.

Donnarumma kết hôn cùng người bạn gái quen từ thuở nhỏ. Ảnh: Instagram.

Gianluigi Donnarumma khiến người hâm mộ thích thú khi thông báo kết hôn theo phong cách rất “bóng đá”. Thủ thành của Manchester City đăng tải loạt ảnh cưới cùng dòng chú thích ngắn gọn: "Long-term contract signed" (tạm dịch: Đã ký hợp đồng dài hạn), ám chỉ cam kết trọn đời với bạn gái Alessia Elefante.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ để lại lời chúc mừng. Đáng chú ý, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng góp vui bằng câu nói quen thuộc "Here we go", như xác nhận một "thương vụ" đã hoàn tất.

Đám cưới diễn ra sau lời cầu hôn từ cuối năm 2024, khi Donnarumma còn thi đấu cho Paris Saint-Germain. Thủ môn người Italy khi đó đã chuẩn bị không gian lãng mạn với hoa hồng và bóng bay để ngỏ lời với Elefante. Sau gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi quyết định chính thức về chung một nhà.

Trong lễ cưới, Donnarumma chọn bộ suit màu nâu đơn giản, còn cô dâu diện trang phục trắng hiện đại thay vì váy cưới truyền thống. Không gian buổi lễ được trang trí bằng hoa hồng trắng và hồng, tạo cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp.

Donnarumma và Elefante quen nhau từ thời niên thiếu tại Castellammare di Stabia. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2016, khi thủ môn này còn khoác áo AC Milan. Từ đó đến nay, Elefante luôn đồng hành cùng anh qua nhiều bước ngoặt sự nghiệp, từ Italy sang Pháp rồi đến Anh.

Khi cuộc sống cá nhân đã ổn định, Donnarumma có thể toàn tâm cho sự nghiệp tại Manchester City và đội tuyển Italy. Ở tuổi chín muồi, thủ môn này đang tìm lại phong độ ổn định và hướng đến những mục tiêu lớn trong giai đoạn tiếp theo.

Donnarumma ăn mừng sau chiến thắng trước Arsenal Trong trận đấu với Arsenal tại vòng 33 Premier League tối 19/4. Donnarumma đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội chủ nhà. May mắn cho anh là chiến thắng vẫn ở lại bên đội chủ sân Etihad.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD