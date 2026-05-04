Sự xuất hiện của Kylian Mbappe chỉ 12 phút trước giờ bóng lăn trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol tại vòng 34 La Liga gây ra làn sóng tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Mbappe gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Theo El Chiringuito TV, tiền đạo người Pháp hạ cánh xuống thủ đô Tây Ban Nha lúc 20h48, trong khi trận đấu bắt đầu lúc 21h00 trên sân của Espanyol. Đáng chú ý, AS cho biết Mbappe vừa kết thúc kỳ nghỉ tại Cagliari (Italy) cùng nữ diễn viên Ester Exposito, với nhiều hình ảnh cá nhân lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua.

Thời điểm trở lại nhạy cảm của Mbappe khiến không ít cổ động viên Real Madrid cảm thấy không hài lòng, trong bối cảnh đội bóng trải qua giai đoạn khó khăn. Trước đó, chân sút sinh năm 1998 gặp chấn thương chân trái trong trận đấu với Real Betis và buộc phải rời sân ở phút 80. Kết quả kiểm tra y tế xác nhận anh cần thời gian nghỉ thi đấu để hồi phục.

Dù kế hoạch ban đầu là hướng đến việc kịp bình phục cho trận Siêu kinh điển với Barcelona vào ngày 11/5, hình ảnh Mbappe tận hưởng kỳ nghỉ rồi trở lại sát giờ thi đấu đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng điều này phần nào phản ánh sự thiếu tập trung trong giai đoạn then chốt của mùa giải, khi Real Madrid đứng trước nguy cơ trắng tay.

Theo El Mundo, một số cầu thủ Real Madrid cũng không hài lòng với cách hành xử của Mbappe. Nhóm này cho rằng tiền đạo người Pháp cần tập trung cùng CLB thay vì dành thời gian nghỉ dưỡng tại Italy.

Mục tiêu cá nhân của Mbappe hiện vẫn là cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới La Liga. Anh đang sở hữu 24 bàn thắng, cạnh tranh trực tiếp với Vedat Muriqi (21 bàn). Tuy nhiên, ngay cả thành tích ghi bàn ấn tượng với tổng cộng 41 pha lập công trên mọi đấu trường cũng khó có thể xoa dịu một mùa giải gây thất vọng của Real Madrid.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.