Guardiola còn dám tin dùng thủ môn yếu bóng vía Donnarumma

Gianluigi Donnarumma mắc một sai lầm tai hại trong trận cầu mang tính quyết định giữa Manchester City và Arsenal. Giờ Guardiola cần cân nhắc về vị trí thủ môn số một.

Donnarumma xin lỗi đồng đội sau sai lầm.

Dù sự lóng ngóng đó không bắt đội nhà phải trả giá vì Erling Haaland sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, người hâm mộ và giới chuyên môn buộc phải đặt dấu hỏi lớn về việc liệu thủ thành người Italy có còn xứng đáng để được trao trọn niềm tin ở những chặng đua khốc liệt nhất.

Sau sai lầm thường mất bình tĩnh

Tài năng của Donnarumma là điều không cần bàn cãi khi tên tuổi của anh được khẳng định vững chắc từ độ tuổi teen. Từ những ngày đầu ra mắt, thủ thành người Italy được kỳ vọng sẽ trở thành một chốt chặn vĩ đại mới của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, song hành cùng những pha bay người xuất thần lại là một sự thiếu tin cậy đáng lo ngại mỗi khi bước vào các trận đấu mang tính chất sống còn.

Pha xử lý bóng bằng chân chủ quan và lóng ngóng tạo điều kiện để Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal mới đây chính là một minh chứng rõ nét. Đó dường như là một căn bệnh trầm kha về mặt tâm lý.

Người hâm mộ hẳn vẫn chưa quên hình ảnh anh trở thành tội đồ của Paris Saint-Germain tại vòng 1/8 Champions League mùa giải 2021/22. Khi đối đầu với Real Madrid, thủ môn này cũng có một pha xử lý bóng bằng chân vô cùng bất cẩn và ngay lập tức bị tiền đạo lão tướng Karim Benzema bắt bài trừng phạt.

Điểm yếu chí mạng của thủ thành người Italy chính là tâm lý thi đấu thiếu vững vàng và dễ bị dao động. Sau khi bị thủng lưới bàn đầu tiên trước đại diện Tây Ban Nha, anh thi đấu như người mất hồn.

Những pha phản xạ chậm chạp trong hai tình huống nhận bàn thua tiếp theo của Benzema khiến đội bóng nước Pháp chịu trận thua ngược 1-3 đầy cay đắng và chính thức bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Chỉ vài tuần sau thảm họa tại PSG, anh lại tiếp tục gục ngã trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong trận đấu play-off tranh vé dự World Cup 2022 giữa Italy và Bắc Macedonia, sự phản xạ chậm trễ của anh trước cú sút xa của Aleksandar Trajkovski khép lại giấc mơ tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh của nhà vô địch châu Âu.

Những ám ảnh đó dường như vẫn đeo bám Donnarumma cho đến tận bây giờ.

Donnarumma liên tiếp thất bại tại vòng loại World Cup.

Cú sốc World Cup 2026 có lẽ vẫn ám ảnh

Sự sa sút phong độ gần đây của thủ môn số một Italy có lẽ là bắt nguồn từ cú sốc lớn khác ở cấp độ đội tuyển. Đội tuyển Italy vừa bị Bosnia loại cay đắng tại vòng play-off tranh vé dự World Cup 2026. Trong loạt sút luân lưu may rủi để định đoạt số phận, thủ thành này không những không thể hiện được vai trò cứu tinh mà còn phơi bày một trạng thái tâm lý thi đấu tồi tệ cùng những hành động thiếu chuẩn mực.

Theo tiết lộ từ các phương tiện truyền thông Bosnia như 24 Sata hay Sports Sports, Donnarumma đã có hành động vượt quá giới hạn thông thường khi cố tình giật lấy và xé nát tờ giấy ghi chú phân tích hướng sút phạt đền của thủ môn Nikola Basic bên phía đối phương. Truyền thông nước này đã bày tỏ sự phẫn nộ tột độ, gọi đó là một "nỗi nhục của bóng đá chuyên nghiệp".

Tờ Sports mạnh mẽ lên án hành vi này khi thẳng thắn tuyên bố sự kiêu ngạo và thô lỗ của Donnarumma là không thể tha thứ, đồng thời cho rằng việc anh tấn công đối thủ thay vì động viên đồng đội đã phơi bày lỗ hổng nội tâm.

Chính vì những bất ổn nội tâm ngày càng gia tăng đó của Donnarumma, HLV Pep Guardiola cần phải tính toán thật kỹ lưỡng trước khi quyết định giao phó khung thành cho một người đang có tâm lý chạm đáy.

Mặc dù Donnarumma từng có nhiều khoảnh khắc cứu thua ngoạn mục khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha phải giật mình thán phục, sự mạo hiểm lúc này là quá lớn. Điều này đặc biệt quan trọng khi lịch thi đấu sắp tới của Manchester City còn rất nhiều đối thủ sẵn sàng thi đấu bằng mọi giá để chắt chiu từng điểm số để nuôi mộng dự Champions League như Bournemouth, Brentford hay Everton.

Một sai lầm nhỏ nhất ở thời điểm hiện tại cũng có thể phá hỏng toàn bộ công sức của cả tập thể.