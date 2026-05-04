Tình huống oái ăm tại Miami Grand Prix 2026

Một pha lia máy “đi lạc” của cameraman Sky Sports tại Miami Grand Prix 2026 bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội.

Một khoảnh khắc tưởng như rất bình thường trong buổi phát sóng trực tiếp của Sky Sports lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Tại chặng đua Miami Grand Prix diễn ra hôm 3/5 (giờ địa phương), cameraman của nhà đài nước Anh có pha xử lý khó hiểu khi bất ngờ “lạc tay lái” khỏi trường quay.

Cụ thể, trong lúc Jenson Button đang phân tích chuyên môn cùng hai đồng nghiệp Simon Lazenby và Naomi Schiff ngay trong khu paddock, máy quay đột ngột rời khỏi vị trí quen thuộc. Thay vì tiếp tục bám sát vào chuyên môn, ống kính lại lia theo một người phụ nữ tóc nâu mặc crop-top đen đang sải bước qua khu vực hậu trường.

Tình huống diễn ra chỉ vài giây nhưng đủ để khiến người xem bật cười. Khi nhân vật chính rời khỏi khung hình, máy quay tiếp tục “trôi” sang một thợ máy của McLaren, người lộ rõ vẻ ngỡ ngàng trước diễn biến trên. Cả trường quay dường như mất nhịp trong tích tắc.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt xem và chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng cameraman đã bị “phân tâm” bởi một gương mặt quen thuộc – Ivana Knoll, người mẫu Croatia nổi tiếng từng gây chú ý tại các kỳ World Cup.

Knoll từng nổi lên khi cô cổ động cho Croatia tại World Cup 2018.

Knoll, 33 tuổi, sống tại Miami và là khách quen của chặng đua này kể từ khi Miami Grand Prix xuất hiện trên lịch thi đấu F1 năm 2022. Cô nổi tiếng từ World Cup 2018 tại Nga và hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Dù danh tính nhân vật trong đoạn video chưa được xác nhận chính thức, điều khiến khán giả thích thú lại nằm ở phản ứng rất “đời” của ekip truyền hình. Trong môi trường đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối như truyền hình trực tiếp, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ tạo ra tình huống dở khóc dở cười.

Không có sự cố kỹ thuật, không phải lỗi tín hiệu, chỉ đơn giản là một cú lia máy “theo bản năng”. Nhưng chính điều đó lại khiến Miami Grand Prix năm nay có thêm một chi tiết ngoài đường đua đáng nhớ – nơi mà không chỉ các tay đua, mà cả những người đứng sau ống kính cũng có thể trở thành tâm điểm.

