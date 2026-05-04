Tình hình hiện tại của Sir Alex

Huyền thoại Sir Alex Ferguson phải nhập viện sau khi cảm thấy không khỏe tại sân Old Trafford, ngay trước trận đại chiến giữa Manchester United và Liverpool.

Cựu HLV người Scotland đến theo dõi trận đấu tại Old Trafford ở vòng 35 Premier League tối 3/5. Tuy nhiên, Sir Alex bất ngờ cảm thấy không khỏe và được chuyển đi bệnh viện bằng xe cứu thương ngay tại sân.

Theo BBC, việc đưa Sir Alex đến bệnh viện chỉ mang tính chất phòng ngừa và không phải tình huống khẩn cấp. Phía MU tỏ ra lạc quan rằng ông sẽ sớm hồi phục và có thể trở về nhà trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, Sky Sports cho biết chiến lược gia 84 tuổi vẫn tỉnh táo và đang được kiểm tra sức khỏe theo quy trình. Dù vậy, sự việc khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” không khỏi lo lắng, bởi Sir Alex vẫn thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ đội bóng cả sân nhà lẫn sân khách.

Sir Alex được xem là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử MU. Trong 26 năm dẫn dắt đội bóng (1986–2013), ông đã mang về 13 chức vô địch Premier League cùng 2 danh hiệu UEFA Champions League, đặt nền móng cho giai đoạn hoàng kim của CLB.

Sau khi giải nghệ, ông tiếp tục gắn bó với MU trong vai trò đại sứ đến năm 2025. Tổng cộng, Sir Alex giành 38 danh hiệu cùng đội chủ sân Old Trafford, bên cạnh những thành công tại Aberdeen với 3 chức vô địch quốc gia và 4 cúp quốc nội.

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Trận cầu đỉnh cao giữa MU và Liverpool Trong một mùa giải đầy biến động, cuộc đọ sức giữa Liverpool và MU thuộc vòng 35 Premier League vào tối 3/5 hứa hẹn sẽ rất kịch tính.