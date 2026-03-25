Nội bộ CAF mâu thuẫn vụ tước cúp của Senegal

Ông Augustin Senghor, thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), khẳng định việc tước chiến thắng của Senegal để trao cúp cho Morocco là không thể chấp nhận.

Sadio Mane và đồng đội bị tước chức vô địch AFCON 2025.

Phát biểu trên BBC, ông Senghor nhấn mạnh bóng đá phải được quyết định trên sân cỏ, thay vì bởi các quyết định hành chính. Ông cho rằng phán quyết của CAF vi phạm cả quy định nội bộ lẫn luật thi đấu của FIFA, đồng thời kêu gọi cần lên tiếng chống lại sự bất công.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ trận chung kết tại Rabat khi Senegal rời sân để phản đối quả phạt đền gây tranh cãi dành cho Morocco ở cuối trận. Trận đấu sau đó được tiếp tục và Senegal vẫn giành chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ. Tuy nhiên, hai tháng sau, CAF lại xử thua 0-3 đối với Senegal, viện dẫn quy định về việc rời sân trái phép.

Quyết định lập tức vấp phải phản ứng dữ dội. Liên đoàn Bóng đá Senegal xác nhận sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm đòi lại công bằng. Thậm chí, chính phủ Senegal cũng vào cuộc, yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nghi vấn tiêu cực liên quan đến phán quyết gây tranh cãi này.

Ở chiều ngược lại, Morocco chấp nhận danh hiệu được trao. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý được dự báo còn kéo dài và có thể tạo tiền lệ lớn cho bóng đá châu Phi.

Hệ lụy từ vụ việc cũng ảnh hưởng đến ban huấn luyện Senegal khi HLV Pape Thiaw bị treo quyền chỉ đạo tại vòng loại AFCON sắp tới. Dù vậy, ông vẫn đủ điều kiện dẫn dắt đội tuyển tại World Cup.

Vụ việc không chỉ dừng ở tranh chấp danh hiệu mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và uy tín của CAF trong việc điều hành các giải đấu hàng đầu châu lục.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.