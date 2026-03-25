Barcelona ra giá cho Alvarez

Barcelona lên kế hoạch tìm kiếm trung phong thay thế Robert Lewandowski và Julian Alvarez là mục tiêu hàng đầu.

Barcelona không muốn trả hơn 70 triệu euro cho Alvarez.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona đánh giá Alvarez là phương án lý tưởng nhờ sự đa năng và khả năng săn bàn sắc bén. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch La Liga không sẵn sàng phá két để sở hữu tuyển thủ Argentina. Ban lãnh đạo CLB đặt mức giá trần 70 triệu euro cho thương vụ, thấp hơn đáng kể so với con số hơn 80 triệu euro mà Atletico Madrid yêu cầu.

Nguyên nhân khiến Barcelona giữ thái độ thận trọng xuất phát từ phong độ chưa thật sự ổn định của Alvarez. So với những gì anh thể hiện trong màu áo Argentina hay giai đoạn trước, tiền đạo 25 tuổi chưa đạt tới đỉnh cao kỳ vọng. Điều này khiến ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia quyết định không chi vượt quá giới hạn tài chính..

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid tỏ rõ lập trường cứng rắn. Đội bóng của HLV Diego Simeone coi Alvarez là nhân tố then chốt trong dự án dài hạn và không có ý định bán rẻ. Giám đốc Thể thao Mateu Alemany cũng khẳng định tiền đạo này hoàn toàn hạnh phúc tại CLB và không hề có chuyện tìm đường ra đi.

Trong khi đó, tương lai của Lewandowski tại Barcelona đang bước vào giai đoạn cuối. Ở tuổi 37, tiền đạo người Ba Lan nhiều khả năng chỉ còn đóng vai trò dự bị nếu gia hạn hợp đồng thêm một năm với mức lương giảm đáng kể.

Không chỉ tăng cường hàng công, HLV Flick còn muốn bổ sung một trung vệ đẳng cấp thuận chân trái. Alessandro Bastoni của Inter Milan nổi lên như mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, đây được dự báo là thương vụ tốn kém và phức tạp, khi đội bóng Italy chỉ chấp nhận đàm phán với mức giá cao cho trụ cột còn hợp đồng đến năm 2028.