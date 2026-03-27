3-0 chưa đủ che lấp vấn đề của tuyển Việt Nam

Chiến thắng trước Bangladesh mang đến nhiều tín hiệu tích cực, song những gì tuyển Việt Nam thể hiện vẫn cần được đặt trong bối cảnh của một phép thử nhẹ trước trận gặp Malaysia.

Tuyển Việt Nam có màn chạy đà tốt trước trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Bangladesh 3-0 trên sân Hàng Đẫy tối 26/3. Thế trận một chiều được phản ánh rõ qua các con số: 55% tỷ lệ kiểm soát bóng, 19 cú sút so với 9 của đối thủ, 7 lần đưa bóng trúng đích và tới 9 quả phạt góc. Đó là một chiến thắng đúng với kỳ vọng.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở tỷ số, trận đấu này sẽ không mang nhiều ý nghĩa. Điều đáng quan tâm hơn là cách HLV Kim Sang-sik sử dụng nhân sự và những tín hiệu lộ ra từ các thử nghiệm.

Hoàng Hên tạo điểm nhấn, nhưng cần thêm bài kiểm chứng

Đỗ Hoàng Hên là cái tên được chú ý nhiều nhất. Trong trận ra mắt đội tuyển, cầu thủ nhập tịch này chơi trọn 90 phút và liên tục được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau. Cách sử dụng đó cho thấy HLV Kim Sang-sik đang tìm kiếm một phương án linh hoạt cho hàng công.

Hoàng Hên không gây thất vọng. Anh di chuyển rộng, tham gia vào nhiều tình huống triển khai và góp phần tạo ra cơ hội. Trong một thế trận mà Việt Nam kiểm soát hoàn toàn, việc một nhân tố mới giữ được nhịp chơi và sự kết nối là tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng Bangladesh không tạo ra sức ép đủ lớn. Những khoảng trống mà Hoàng Hên có được ở trận này sẽ không dễ xuất hiện khi gặp Malaysia. Khi đối thủ chơi với cường độ cao hơn, câu chuyện của Hoàng Hên sẽ không còn đơn giản là “đa năng”, mà là hiệu quả trong một vai trò cụ thể.

Nhiều gương mặt của tuyển Việt Nam, trong đó có Hoàng Hên, chơi ấn tượng trước Bangladesh.

Ở phía dưới, Đoàn Văn Hậu cũng có màn trở lại đáng chú ý sau gần 1.000 ngày vắng bóng. Việc anh được bố trí ở hành lang, thay vì trung vệ lệch, cho thấy ban huấn luyện ưu tiên yếu tố thể lực. Văn Hậu chưa ở trạng thái tốt nhất, nhưng việc có thể thi đấu và duy trì nhịp trận đã là bước tiến cần thiết.

Nếu phải chỉ ra điều khiến ban huấn luyện băn khoăn, đó là hiệu suất dứt điểm. Việt Nam tung ra 19 cú sút nhưng chỉ ghi 3 bàn, trong bối cảnh đối thủ phòng ngự không quá chắc chắn.

Xuân Son là cái tên để lại nhiều dấu hỏi. Tiền đạo này được tung vào sân nhưng không tạo ra khác biệt rõ rệt. Việc HLV Kim Sang-sik nhắc đến vấn đề cân nặng cho thấy đây không đơn thuần là chuyện cảm giác bóng, mà là câu chuyện thể trạng.

Trong hệ thống hiện tại, tiền đạo phải di chuyển rộng, tham gia gây áp lực và kết nối với tuyến hai. Khi chưa đạt thể trạng tốt, Xuân Son khó đáp ứng yêu cầu đó. Trận đấu với Bangladesh vì thế trở thành lời nhắc rằng Việt Nam vẫn chưa có phương án tối ưu ở vị trí cao nhất.

Một chi tiết khác cũng đáng chú ý là phần lớn sức ép đến từ các tình huống cố định. 9 quả phạt góc và bàn mở tỷ số từ pha bóng này cho thấy Việt Nam khai thác tốt bóng chết. Nhưng ở chiều ngược lại, khả năng tạo đột biến trong thế trận mở chưa thực sự đa dạng.

Malaysia mới là bài test thực sự

Chiến thắng trước Bangladesh giúp tuyển Việt Nam duy trì sự ổn định và tạo tâm lý tốt. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác khi đối thủ là Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Dù không còn cơ hội đi tiếp sau án phạt, Malaysia vẫn sở hữu lực lượng đáng gờm với nhiều cầu thủ nhập tịch, nền tảng thể chất tốt và lối chơi giàu tốc độ. Họ không còn chịu áp lực về điểm số, nhưng lại có động lực để khẳng định năng lực.

Xuân Son chưa có được thể lực tốt nhất.

Với tuyển Việt Nam, trận đấu ngày 31/3 không còn mang ý nghĩa quyết định, nhưng lại là thước đo quan trọng cho cách vận hành lối chơi. Những khoảng trống từng xuất hiện trước Bangladesh sẽ bị thu hẹp. Những pha bóng cố định có thể không còn dễ khai thác.

Điều HLV Kim Sang-sik cần lúc này không phải là một chiến thắng nữa, mà là sự rõ ràng trong cách sử dụng con người và hiệu quả trong từng tình huống. Hoàng Hên cần được định vị vai trò cụ thể. Văn Hậu cần thêm thời gian để lấy lại thể trạng. Và hàng công phải cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

Chiến thắng 3-0 là một bước đi thuận lợi. Nhưng nếu nhìn dài hơn, đó chỉ là phần khởi động cho một trận đấu khó hơn nhiều đang chờ phía trước.