Việt Nam khác biệt ở bản năng ghi bàn

Tối 26/3, tuyển Bangladesh để thua 0-3 trước tuyển Việt Nam trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu mà các học trò của HLV Kim Sang-sik kiểm soát phần lớn thời gian.

Sau trận đấu, HLV Javie Penato của Bangladesh nhận xét: “Trận đấu này, chúng tôi có một số thay đổi ở vị trí hậu vệ cánh nhưng tôi nghĩ sự thay đổi đó không thật sự rõ rệt. Trong hiệp 1, Việt Nam chơi tốt hơn, và giữa giờ chúng tôi cũng đã nói về điều đó. Chúng tôi có phần thất vọng về kết quả hôm nay”.

Ông nói về sự khác biệt giữa hai đội: “Tôi nghĩ khả năng dứt điểm là một trong những yếu tố tạo ra khác biệt giữa Việt Nam và Bangladesh. Việt Nam có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, còn chúng tôi lại thiếu kỹ năng khi đứng trước cơ hội. Tuy nhiên, việc được thi đấu với một đội mạnh là điểm tích cực để chúng tôi hướng tới trận gặp Singapore”.

Sau cùng, HLV Javie Penato khẳng định tuyển Việt Nam là một đội mạnh và đang có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Ông cũng đánh giá cao sự bổ sung từ các cầu thủ nhập tịch: “Việc HLV Kim Sang-sik có trong tay bộ đôi Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son sẽ giúp Việt Nam nâng tầm sức mạnh. Như tôi đã nói ở họp báo trước trận, Việt Nam có nhiều tài năng, họ đang phát triển và hai cầu thủ nhập tịch là phần bổ sung cho điều đó”.

“Việt Nam là đội mạnh. Sắp tới họ có trận đấu với Malaysia và tôi tin họ sẽ giành chiến thắng”, ông khép lại.

