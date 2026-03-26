CĐV Bangladesh phản ứng gay gắt sau thảm bại

  Thứ năm, 26/3/2026 22:07 (GMT+7)
Thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ Bangladesh bức xúc, chỉ trích gay gắt màn trình diễn của đội nhà và ban huấn luyện.

CĐV Bangladesh không thể hài lòng khi đội nhà để thua Việt Nam một cách bạc nhược.

Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, tuyển Việt Nam đánh bại Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu quốc tế.

Diễn biến trên sân nhanh chóng nhận phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều CĐV Bangladesh tỏ ra thất vọng, thậm chí gay gắt với màn trình diễn của đội nhà. Không ít ý kiến chỉ trích trực diện HLV Javier Cabrera, người dùng Md Masum Billah còn yêu cầu thay đổi vị trí huấn luyện.

Trong khi đó, CĐV tên Abid Lahery cho rằng đội tuyển bị chi phối bởi "nhóm lợi ích" chứ không vì mục tiêu chung của đội. Đáng chú ý chính là một cổ động viên tên Amdad Ahmed cảm thấy khó hiểu với cách dùng người của HLV Cabrera.

"Sohel Rana Sr, Shahriar Emon, Suman Reza, Rahmat Mia có gì mà được lên tuyển? Tại sao Jamal Bhuyan không đá chính? Tại sao Kazem Shah không được sử dụng?", Amdad Ahmed bức xúc viết trong phần bình luận.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng ngự và vị trí thủ môn cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Đa số người hâm mộ cho rằng Bangladesh chơi thiếu tổ chức, đặc biệt yếu trong các tình huống phạt góc, yếu tố dẫn đến bàn thua đầu tiên. Những phản ứng tiêu cực cho thấy áp lực lớn đang đè nặng lên ban huấn luyện.

Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy, trước đối thủ đứng hạng 181 thế giới, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhanh chóng kiểm soát thế trận và định đoạt trận đấu ngay trong hiệp một.

Phút thứ 8, từ một tình huống phạt góc, Phạm Tuấn Hải chọn vị trí chính xác để mở tỷ số. Đến phút 25, Nguyễn Quang Hải treo bóng chuẩn xác, tạo điều kiện để Phạm Xuân Mạnh đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Hai Long hoàn tất thế trận áp đảo bằng pha dứt điểm chéo góc ở phút 38.

Trong khi tuyển Việt Nam chơi chủ động và hiệu quả, Bangladesh bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng thủ. Sự xuất hiện của Hamza Choudhury là không đủ để tạo khác biệt. Đội khách liên tục mắc lỗi trong các tình huống cố định, đặc biệt là khâu kèm người và xử lý bóng bổng.

Tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào trận gặp Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại giải châu Á vào ngày 31/3 tới.

Đào Trần

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

