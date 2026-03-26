Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi Việt Nam đè bẹp Bangladesh

Chiến thắng thuyết phục 3-0 của tuyển Việt Nam trước Bangladesh tạo làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á trên mạng xã hội.

Tuyển Việt Nam có màn trình diễn vượt trội so với Bangladesh.

Trước đối thủ đang xếp hạng 181 thế giới, tuyển Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận và sớm định đoạt kết quả với 3 bàn thắng ngay trong hiệp một. Dù Bangladesh sở hữu cái tên đáng chú ý Hamza Choudhury, chừng đó là không đủ để ngăn cản sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Ngay sau trận đấu, nhiều cổ động viên khu vực để lại bình luận thể hiện sự ấn tượng với màn trình diễn của Việt Nam. Một tài khoản viết: "Hôm nay chúng tôi tự hào khi các đại diện ASEAN như Myanmar và Việt Nam đều giành chiến thắng", trong khi không ít ý kiến khác gửi lời chúc mừng trực tiếp đến đội bóng áo đỏ.

Đáng chú ý, Malaysia bất ngờ trở thành cái tên bị nhắc đến nhiều nhất. Một số CĐV thẳng thắn đặt câu hỏi: "Malaysia thấy lo chưa?", hay "Họ nên bắt đầu sợ khi Bangladesh thua Việt Nam 0-3". Những bình luận này nhanh chóng thu hút tương tác lớn, phản ánh sự kỳ vọng vào cuộc đối đầu sắp tới giữa hai đội.

Chiến thắng trước Bangladesh tạo đà tâm lý thuận lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận gặp Malaysia vào lúc 19h ngày 31/3, thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Thử thách mang tên Malaysia hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra hoàn toàn khác. Bất chấp không còn cơ hội do bị xử thua 2 trận, Malaysia được kỳ vọng sẽ khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

