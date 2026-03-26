Sân Hàng Đẫy thưa khán giả ở trận thắng của tuyển Việt Nam

Khán đài sân Hàng Đẫy xuất hiện nhiều khoảng trống dù tuyển Việt Nam thi đấu khung giờ đẹp (19h). Không khí cổ vũ vì thế cũng phần nào kém sôi động so với kỳ vọng.
Một số khu vực khán đài gần như không có khán giả theo dõi trực tiếp. Điều này khiến trận đấu phần nào giảm đi sức nóng.
Dù vậy, các CĐV Việt Nam vẫn chuẩn bị đại kỳ ở khán đài trung tâm để cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Sự chú ý của người hâm mộ hướng đến tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, người có trận ra mắt tuyển Việt Nam tối 26/3.
Phần khán đài bị trống xuất hiện trên sóng truyền hình trong một pha tấn công của tuyển Việt Nam.
Nhờ tận dụng tốt các pha cố định, tuyển Việt Nam dẫn trước Bangladesh với tỷ số 3-0 ngay hiệp một.
Chiến thắng trước Bangladesh giúp Việt Nam có đà tâm lý tốt trước màn tái đấu Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3.
