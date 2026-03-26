Hoàng Hên nói gì khi ra mắt tuyển Việt Nam?

Tối 26/3, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên có những chia sẻ chân thành và giản dị bằng tiếng Việt khi cùng tuyển Việt Nam thắng Bangladesh 3-0 ở trận giao hữu.

Hoàng Hên trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Phát biểu sau trận, Hoàng Hên thẳng thắn nhìn nhận: "Tôi rất vui khi đội giành chiến thắng ngay trận đầu tiên. Cá nhân tôi chưa thể hiện được 100% khả năng, nhưng điều quan trọng nhất là đội tuyển đã thắng".

Tiền vệ sinh năm 1994 cũng không đặt nặng thành tích cá nhân: "Không ghi bàn cũng không sao, điều quan trọng là Việt Nam có chiến thắng. Tôi và các đồng đội sẽ tiếp tục cố gắng hết mình trong những trận tới".

Trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Hên được HLV Kim Sang-sik tin tưởng xếp đá chính trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch vào cuối năm 2025. Anh nhanh chóng hòa nhập với lối chơi chung và góp phần vào thế trận áp đảo của đội nhà.

Không chỉ gây chú ý về chuyên môn, Hoàng Hên còn tạo thiện cảm mạnh mẽ với người hâm mộ khi hát Quốc ca Việt Nam một cách trôi chảy trong nghi thức trước trận. Hình ảnh được xem như biểu tượng cho sự gắn bó và quyết tâm cống hiến của cầu thủ này.

Thực tế, tinh thần ấy được thể hiện từ trước. Trong ngày chính thức trở thành công dân Việt Nam hồi tháng 10/2025, Hoàng Hên từng chia sẻ niềm tự hào và hạnh phúc khi được khoác lên mình màu áo mới.

Với màn ra mắt suôn sẻ cùng thái độ cầu thị, Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình sắp tới của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi những thử thách lớn hơn đang chờ đợi phía trước.

