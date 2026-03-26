Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hoàng Hên nói gì khi ra mắt tuyển Việt Nam?

  • Thứ năm, 26/3/2026 21:17 (GMT+7)
Tối 26/3, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên có những chia sẻ chân thành và giản dị bằng tiếng Việt khi cùng tuyển Việt Nam thắng Bangladesh 3-0 ở trận giao hữu.

Hoàng Hên trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Phát biểu sau trận, Hoàng Hên thẳng thắn nhìn nhận: "Tôi rất vui khi đội giành chiến thắng ngay trận đầu tiên. Cá nhân tôi chưa thể hiện được 100% khả năng, nhưng điều quan trọng nhất là đội tuyển đã thắng".

Tiền vệ sinh năm 1994 cũng không đặt nặng thành tích cá nhân: "Không ghi bàn cũng không sao, điều quan trọng là Việt Nam có chiến thắng. Tôi và các đồng đội sẽ tiếp tục cố gắng hết mình trong những trận tới".

Trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Hên được HLV Kim Sang-sik tin tưởng xếp đá chính trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch vào cuối năm 2025. Anh nhanh chóng hòa nhập với lối chơi chung và góp phần vào thế trận áp đảo của đội nhà.

Không chỉ gây chú ý về chuyên môn, Hoàng Hên còn tạo thiện cảm mạnh mẽ với người hâm mộ khi hát Quốc ca Việt Nam một cách trôi chảy trong nghi thức trước trận. Hình ảnh được xem như biểu tượng cho sự gắn bó và quyết tâm cống hiến của cầu thủ này.

Thực tế, tinh thần ấy được thể hiện từ trước. Trong ngày chính thức trở thành công dân Việt Nam hồi tháng 10/2025, Hoàng Hên từng chia sẻ niềm tự hào và hạnh phúc khi được khoác lên mình màu áo mới.

Với màn ra mắt suôn sẻ cùng thái độ cầu thị, Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình sắp tới của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi những thử thách lớn hơn đang chờ đợi phía trước.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn

Hoàng Hên gây chú ý trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên gây chú ý khi hát Quốc ca Việt Nam thuần thục ở trận giao hữu gặp Bangladesh tối 26/3.

3 giờ trước

Đỗ Hoàng Hên ra mắt trong trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam

Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đánh bại Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu quốc tế.

5 giờ trước

HLV Kim Sang-sik tiết lộ phương án dùng Xuân Son, Hoàng Hên

HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân đã có những phương án để sử dụng bộ đôi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên cho trận giao hữu với Bangladesh.

35:2096 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý