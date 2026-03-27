Tonali đắt hàng, MU vượt lên dẫn đầu thương vụ

  • Thứ sáu, 27/3/2026 18:24 (GMT+7)
MU được cho là vươn lên dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Sandro Tonali, trong bối cảnh tiền vệ này thu hút sự quan tâm từ loạt CLB như Arsenal, Real Madrid, Barcelona và Man City.

Tonali kỳ vọng gia nhập một đội bóng lớn.

Theo Daily Mail, "Quỷ đỏ" tăng tốc mạnh mẽ và chiếm ưu thế đáng kể trong thương vụ trong vòng 48 giờ qua. Đáng chú ý, đội trưởng Bruno Fernandes được cho là trực tiếp bày tỏ sự ủng hộ với ban lãnh đạo về việc đưa Tonali về Old Trafford.

Tuyên bố từ người đại diện Giuseppe Riso là yếu tố khiến tương lai Tonali trở nên nóng hơn bao giờ hết. "Mục tiêu là biến cậu ấy thành ngôi sao lớn. Tonali là cầu thủ Italy có giá trị cao bậc nhất. Nếu tỏa sáng tại World Cup 2026, khả năng các CLB như Man City hay Arsenal theo đuổi là rất lớn", ông Riso nhấn mạnh.

Phát biểu trên được xem như tín hiệu đèn xanh cho một thương vụ bom tấn, dù bản thân Tonali vẫn giữ im lặng về tương lai. Trong bối cảnh đó, MU đang nắm lợi thế, song cuộc cạnh tranh vẫn còn rất khốc liệt.

Ở chiều ngược lại, Newcastle United giữ lập trường cứng rắn. CLB vùng Tyneside nhận thức rõ sự quan tâm từ các đội bóng nhưng không muốn để Tonali ra đi. Tiền vệ người Italy là trụ cột trong hệ thống của HLV Eddie Howe, đặc biệt khi đội trưởng Bruno Guimaraes thường xuyên gặp vấn đề thể lực.

Phong độ của Tonali là điểm tựa cho tham vọng của cả CLB lẫn đội tuyển. Rạng sáng 27/3, anh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Italy trước Bắc Ireland ở bán kết play-off World Cup 2026. Dễ hiểu khi giá trị của tiền vệ 25 tuổi tăng mạnh trên thị trường chuyển nhượng.

Minh Nghi

    Vinicius Jr là cỗ máy kiếm tiền mới của bóng đá

    Vinicius Junior không chỉ duy trì tầm ảnh hưởng tại Real Madrid mà còn vươn lên trở thành một trong những gương mặt thương mại nổi bật nhất thế giới bóng đá hiện nay.

    Garnacho xin lỗi

    Alejandro Garnacho bị phạt do lỗi chạy quá tốc độ gần trung tâm Carrington, thừa nhận sai lầm và công khai xin lỗi trong sự xấu hổ.

