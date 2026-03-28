U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái Lan

Trưa 28/3, U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan với tỷ số 0-1 thuộc lượt trận thứ 2 giải giao hữu CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam gặp khó khăn từ sớm trước Thái Lan.

U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U23 Thái Lan với đội hình trẻ, phần lớn ở độ tuổi 19 đến 21. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo trắng phải nhận gáo nước lạnh. Phút đầu tiên, Jehhanafee Mamah dứt điểm đưa bóng đập chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình không kịp phản xạ, mở tỷ số cho U23 Thái Lan.

Bàn thua sớm buộc U23 Việt Nam đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, trước đối thủ có nền tảng thể lực và kinh nghiệm tốt hơn, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Trong suốt hiệp một, U23 Việt Nam không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt về phía khung thành đối phương.

Phút 21, hàng thủ tiếp tục bộc lộ sơ hở khi Thanakrit thoát xuống đối mặt thủ môn. May mắn đứng về phía U23 Việt Nam khi cú dứt điểm đi ra ngoài. Trước đó, đội bóng áo trắng gần như chưa có pha dứt điểm đáng chú ý nào.

Tình huống đáng kể nhất đến ở phút 29. Từ một pha bóng cố định, thủ môn Chanaphat Buaphan của U23 Thái Lan bắt không dính bóng, suýt chút nữa biếu không bàn thắng cho U23 Việt Nam. Dù vậy, các cầu thủ áo trắng không tận dụng được cơ hội.

Cuối hiệp một, U23 Thái Lan tiếp tục gây sức ép. Thủ môn Cao Văn Bình liên tục có những pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt cả tình huống đối mặt với tiền đạo đối thủ, giúp U23 Việt Nam tránh nhận thêm bàn thua.

U23 Thái Lan kiểm soát thế trận tốt hơn.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành U23 Thái Lan. Ngược lại, sức ép từ "Voi chiến" vẫn khiến hàng thủ Việt Nam nhiều lần chao đảo.

Khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút, ban huấn luyện U23 Việt Nam thực hiện một vài thay đổi nhân sự nhằm làm mới lối chơi. Thế trận sau đó diễn ra căng thẳng với nhiều pha va chạm và thẻ vàng, trong bối cảnh thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nỗ lực tìm bàn gỡ.

U23 Việt Nam có thêm một vài tình huống dứt điểm nhưng không đủ chính xác và chấp nhận thua với tỷ số 0-1. Thất bại phản ánh rõ những hạn chế của U23 Việt Nam, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội. Sau 2 trận, U23 Việt Nam mới có 1 điểm, trong khi U23 Thái Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu với 4 điểm.

Giải CFA Team China 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 31/3 tại Tây An, Trung Quốc. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên.

Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Ở trận ra quân, U23 Việt Nam hòa U23 Triều Tiên 1-1, trong khi U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc 2-2.

Lý Đức bị fan nữ vây kín ở sân Hàng Đẫy Cầu thủ U23 Việt Nam được nhiều người hâm mộ chờ sẵn để xin chữ ký, chụp hình sau trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers tối 4/2.