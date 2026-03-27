Pogba ghi bàn đầu tiên sau 4 năm

Tiền vệ Paul Pogba vừa ghi dấu ấn trong trận giao hữu giữa AS Monaco và đội U23 Brentford.

Dù chỉ là một trận đấu mang tính thử nghiệm và Monaco để thua 1-2, khoảnh khắc lập công của Pogba vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Bàn thắng của tiền vệ người Pháp đến từ một pha dứt điểm mang đậm dấu ấn cá nhân. Sau khi bóng bật ra từ cột dọc, Pogba tung cú sút một chạm bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chìm và hiểm hóc vào lưới. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 2/2022, khi còn khoác áo MU trong trận gặp Burnley.

Tuy nhiên, hành trình trở lại của Pogba không hề dễ dàng. Sau khi gia nhập Monaco, anh gặp nhiều vấn đề về thể lực và chấn thương. Phải đến ngày 22/11, cầu thủ sinh năm 1993 mới có trận ra mắt trong màu áo mới khi vào sân ít phút trước Rennes. Sau đó, Pogba tiếp tục chỉ thi đấu nhỏ giọt trong các trận gặp PSG và Brest trước khi tái phát chấn thương bắp chân.

Việc vừa trở lại tập luyện và có bàn thắng ngay trong trận giao hữu được xem là tín hiệu tích cực với Pogba. Dù mới chỉ thi đấu khoảng 30 phút từ đầu mùa, tiền vệ người Pháp vẫn cho thấy tiềm năng đóng góp nếu đạt thể trạng tốt nhất.

Với hai tháng cuối mùa giải phía trước, người hâm mộ Monaco kỳ vọng Pogba có thể tìm lại phong độ và trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình.

