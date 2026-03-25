U23 Thái Lan rơi chiến thắng trước Trung Quốc

Tối 25/3, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc với tỷ số 2-2 thuộc giải giao hữu CFA Team China 2026.

U23 Thái Lan dẫn trước 2 bàn nhưng không thể thắng chủ nhà Trung Quốc.

Với lợi thế sân nhà, U23 Trung Quốc làm chủ thế trận từ đầu. Ngay phút thứ 2, U23 Trung Quốc đưa bóng dội xà ngang. Đội chủ nhà duy trì sức ép trong quãng đầu trận, liên tục tổ chức các pha tấn công biên và tạt bóng nguy hiểm, song thiếu chính xác ở khâu cuối cùng.

Bước ngoặt đến ở phút 22 khi U23 Thái Lan bất ngờ vượt lên. Từ pha phản công sắc bén, Jehhanafee Mamah dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho "Voi chiến". Bàn thua khiến U23 Trung Quốc buộc phải đẩy cao đội hình, nhưng sự nóng vội khiến các pha xử lý thiếu hiệu quả.

Trong khi đó, U23 Thái Lan chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng và chờ cơ hội phản công. Phút 35, sai lầm nơi hàng thủ khiến đội chủ nhà tiếp tục trả giá. Hậu vệ mắc lỗi tạo điều kiện để Chawanwit Sealao tận dụng, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Cuối hiệp một, U23 Trung Quốc đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận do việt vị. Dù dồn ép trong những phút bù giờ, đội chủ nhà hoàn toàn bất lực trước hàng thủ kín kẽ của U23 Thái Lan.

Trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan diễn ra cực kỳ sôi động.

Sau giờ nghỉ, U23 Trung Quốc tạo sức ép nghẹt thở. Phút 50, đội chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Xiang Yuwang. Tới phút 66, U23 Trung Quốc có thêm bàn thứ 2. Từ pha tấn công biên sắc nét, Li Xinxiang dứt điểm cận thành chuẩn xác, không cho thủ môn Sorawat Porsam cơ hội cản phá.

Liên tiếp chọc thủng lưới U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc chơi hưng phấn với quyết tâm kết liễu đối thủ. Ngược lại, đại diện Đông Nam Á chủ động khóa chặt cự ly đội hình, đồng thời tận dụng thời cơ từ những pha phản công. Dù vậy, không đội nào ghi thêm bàn thắng và chấp nhận kết quả hòa 2-2.

Ở trận khai màn của giải giao hữu CFA Team China 2026, U23 Việt Nam hòa U23 Triều Tiên với tỷ số 1-1. Ngày 28/3, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu với U23 Thái Lan, trong khi U23 Triều Tiên sẽ gặp đội chủ nhà U23 Trung Quốc.