Deportivo kéo một phần lịch sử trở lại La Liga

Deportivo La Coruna không chỉ giành vé lên La Liga, họ còn kéo theo sự trở lại của một phần ký ức đẹp nhất trong bóng đá Tây Ban Nha.

Tám năm trước, Deportivo lặng lẽ rời La Liga trong cảm giác hụt hẫng và bất lực. Khi ấy, ít ai nghĩ đội bóng giàu truyền thống của Galicia còn có thể chìm sâu hơn nữa. Nhưng rồi cú rơi xuống Segunda Division chỉ là khởi đầu cho quãng thời gian đầy u ám của CLB từng khiến cả châu Âu phải ngước nhìn trong kỷ nguyên “Súper Dépor”.

Họ tiếp tục trượt dài xuống Segunda B, giải đấu vốn quá xa thế giới hào nhoáng của bóng đá đỉnh cao. Với nhiều CLB, đó thường là điểm kết thúc cho một thời kỳ vàng son. Không ít đội bóng giàu truyền thống ở Tây Ban Nha từng biến mất như thế sau những mùa giải khủng hoảng tài chính, mất định hướng và kiệt quệ niềm tin.

Nhưng Deportivo vẫn tồn tại theo cách rất riêng. Không ồn ào, không tạo ra những cuộc cách mạng phô trương, đội bóng xứ Galicia âm thầm giữ lấy thứ quan trọng nhất: tình yêu của người hâm mộ.

Những khán đài tại Riazor chưa bao giờ thật sự nguội lạnh. Trong các trận đấu ở giải hạng dưới, Deportivo vẫn kéo hàng chục nghìn khán giả tới sân. Họ vẫn được cổ vũ như một CLB lớn, dù thực tế đã ở rất xa đỉnh cao. Đó là điều không phải đội bóng nào cũng có được.

Chiến thắng trước Valladolid để chính thức trở lại La Liga vì thế không đơn thuần là một tấm vé thăng hạng. Nó giống sự xác nhận rằng Deportivo cuối cùng cũng tìm được đường quay về nơi họ thuộc về.

Deportivo trở lại nhờ sự ổn định

Điều đáng chú ý ở Deportivo không nằm ở việc họ lên hạng, mà nằm ở cách họ làm điều đó. Sau nhiều năm hỗn loạn, đội bóng này dần thay đổi dưới thời chủ tịch Juan Carlos Escotet.

Vị doanh nhân mang hai dòng máu Tây Ban Nha - Venezuela không xuất hiện như mẫu ông chủ thích gây chú ý. Ông không tạo ra những lời hứa quá đà hay lao vào cuộc chơi đốt tiền. Thay vào đó, Escotet tập trung xây dựng nền tảng ổn định cho CLB.

Deportivo La Coruna từng là CLB tiếng tăm của La Liga.

Deportivo bắt đầu hiện đại hóa bộ máy vận hành, cải thiện trung tâm đào tạo trẻ và củng cố tình hình tài chính. Quan trọng hơn, họ tạo ra cảm giác CLB đang đi theo một hướng rõ ràng thay vì tồn tại lay lắt qua từng mùa giải.

Escotet cũng nhận được sự yêu mến lớn từ người hâm mộ bởi hình ảnh gần gũi. Ông thường xuất hiện ở khu khán đài dành cho CĐV đội khách trong các chuyến hành quân xa, thay vì chọn khu VIP. Với một CLB giàu tính cộng đồng như Deportivo, điều đó mang nhiều ý nghĩa hơn những phát biểu hào nhoáng.

Trên sân cỏ, Antonio Hidalgo đem tới sự ổn định mà Deportivo thiếu suốt nhiều năm. Ông không biến đội bóng này thành tập thể chơi thứ bóng đá hoa mỹ, nhưng xây dựng được hệ thống đủ chắc chắn và giàu tính cạnh tranh.

Mùa giải của Deportivo cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Họ từng trải qua những giai đoạn chệch choạc, đặc biệt sau thất bại trước Granada tại Riazor. Nhưng khác với nhiều mùa trước, Deportivo không sụp đổ sau cú ngã ấy.

Hidalgo giữ niềm tin vào cách vận hành của mình và giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong giai đoạn quyết định. Đó thường là khác biệt lớn nhất giữa một đội cạnh tranh suất thăng hạng và một đội đủ bản lĩnh để thật sự lên hạng.

La Liga tìm lại một phần ký ức

Sự trở lại của Deportivo cũng mang tới cảm xúc đặc biệt cho La Liga. Trong nhiều năm qua, giải đấu số một Tây Ban Nha liên tục chứng kiến sự thay đổi về cấu trúc quyền lực. Những CLB giàu truyền thống dần bị thay thế bởi các đội bóng có mô hình tài chính hiện đại hơn nhưng thiếu bản sắc lịch sử.

Bởi vậy, việc Deportivo trở lại tạo ra cảm giác rất khác. Đây không chỉ là một đội bóng mới thăng hạng. Đây là CLB từng sở hữu thế hệ vàng với Roy Makaay, Juan Carlos Valeron hay Diego Tristán. Đội bóng từng vô địch La Liga và tạo ra những đêm Champions League đáng nhớ tại Riazor.

Cái tên “Super Depor” vì thế chưa bao giờ hoàn toàn biến mất trong ký ức người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha.

Deportivo La Coruna thay đổi rất nhiều.

Đáng chú ý hơn, thế hệ CĐV trẻ của Deportivo giờ mới thực sự có cơ hội sống trong bầu không khí La Liga. Nhiều người chỉ mới 7 hoặc 8 tuổi khi đội bóng rớt hạng cách đây tám năm. Với họ, Deportivo ở giải hạng dưới gần như là điều quen thuộc.

Bởi vậy, sự trở lại lần này mang nhiều ý nghĩa cảm xúc. Nó giống khoảnh khắc một thế hệ CĐV cuối cùng cũng được nhìn thấy đội bóng của mình ở nơi mà cha mẹ họ từng kể suốt nhiều năm.

Dĩ nhiên, thăng hạng chỉ mới là bước khởi đầu. Khoảng cách giữa Segunda División và La Liga hiện tại rất lớn. Không ít đội bóng vừa lên hạng đã nhanh chóng quay lại giải hạng hai chỉ sau một mùa.

Deportivo hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng sau tám năm lưu lạc, có lẽ điều quan trọng nhất với họ lúc này không phải mơ về châu Âu hay cạnh tranh với các ông lớn. Điều quan trọng nhất là Riazor cuối cùng cũng sáng đèn La Liga thêm một lần nữa.