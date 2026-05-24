Ter Stegen trải qua mùa giải kỳ lạ cùng Barcelona và Girona

Ter Stegen khép lại mùa giải 2025/26 đầy biến động khi chỉ thi đấu hai trận và trải qua hai thái cực trái ngược tại La Liga.

Chấn thương, ghế dự bị và suất xuống hạng cùng Girona biến mùa giải 2025/26 của Ter Stegen thành hành trình khó tin.

Câu chuyện của thủ thành người Đức nhanh chóng trở thành đề tài gây chú ý với truyền thông Tây Ban Nha. Không chỉ trải qua hai thái cực trái ngược trong cùng một mùa giải, Ter Stegen còn chỉ ra sân đúng hai trận vì chấn thương và quãng thời gian dài phải ngồi dự bị.

Đầu mùa giải, Ter Stegen vẫn được xem là một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm nhất đội hình Barcelona. Tuy nhiên, những vấn đề thể trạng liên tiếp khiến anh dần mất vị trí trong khung gỗ. Sự thay đổi về nhân sự dưới thời HLV Hansi Flick cũng khiến vai trò của thủ thành người Đức không còn được đảm bảo như trước.

Trong nỗ lực tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn, Ter Stegen xuất hiện tại Girona ở giai đoạn cuối mùa. Dù vậy, mọi thứ tiếp tục diễn ra không như kỳ vọng. Girona trải qua mùa giải sa sút nghiêm trọng sau năm bóng đá lịch sử từng giành vé dự Champions League. Đội bóng xứ Catalonia liên tục chìm trong khủng hoảng và cuối cùng không thể tránh khỏi suất xuống hạng.

Ter Stegen gần như không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn khi chỉ có hai lần ra sân trong cả mùa giải. Với một thủ môn từng là biểu tượng ổn định của Barcelona suốt nhiều năm, thống kê này mang đến cảm giác khó tin.

Sự đối lập trong hành trình của Ter Stegen cũng phản ánh tính khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Barcelona nâng cúp vô địch La Liga, trong khi Girona lại rơi xuống Segunda Division. Chỉ trong một mùa bóng, thủ thành người Đức đi qua cả đỉnh cao lẫn thất vọng.

Ở tuổi 34, tương lai của Ter Stegen đang trở thành dấu hỏi lớn. Sau mùa giải đầy biến động, cựu thủ môn tuyển Đức nhiều khả năng sẽ phải cân nhắc kỹ cho chặng tiếp theo của sự nghiệp.