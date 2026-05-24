Girona trả giá cho mùa giải không biết ghi bàn

Từ hiện tượng của La Liga đến tấm vé xuống hạng chỉ sau một năm, Girona khép lại mùa giải 2025/26 bằng cú ngã đau nhất trong lịch sử hiện đại của CLB.

Rạng sáng 24/5, Girona hòa Elche 1-1 trên sân Montilivi ở vòng đấu cuối cùng của La Liga. Kết quả ấy chính thức đẩy đội bóng xứ Catalonia xuống Segunda Division chỉ một mùa sau khi họ còn chơi bóng tại Champions League.

Một cú rơi không ai nghĩ tới

Hai năm trước, Girona từng là câu chuyện đẹp nhất bóng đá Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Michel chơi thứ bóng đá tấn công đầy cảm hứng, cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn và giành vé dự Champions League trong sự ngỡ ngàng của cả châu Âu.

Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn khắc nghiệt với những đội bóng không có chiều sâu thực sự.

Girona bước vào mùa giải 2025/26 với nhiều kỳ vọng, song họ nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy của lịch thi đấu dày đặc, chấn thương và sự sa sút phong độ. Những chiến thắng dần biến mất, trong khi cảm giác hưng phấn của mùa giải lịch sử cũng không còn.

Điều đáng nói là Girona không phải đội bóng chơi tệ theo kiểu mất phương hướng. Họ vẫn kiểm soát bóng tốt, pressing có tổ chức và triển khai bóng tương đối mạch lạc. Vấn đề nằm ở chỗ đội bóng này gần như đánh mất khả năng kết liễu đối thủ.

Nhiều ngôi sao của Girona đã rời đi.

Trong nhiều tháng, Girona tạo ra cảm giác của một đội bóng biết cách đưa bóng tới sát vùng cấm nhưng không biết làm gì tiếp theo.

Trận gặp Atletico Madrid trước vòng cuối là ví dụ rõ nhất. Girona tạo ra không ít cơ hội tại Metropolitano nhưng lại thua 0-1. Đến trận “chung kết ngược” với Elche, kịch bản ấy lặp lại thêm lần nữa. Họ có bóng, có sức ép và có cả sự cổ vũ cuồng nhiệt tại Montilivi, nhưng lại thiếu sự lạnh lùng cần thiết để tự cứu lấy mình.

Girona chết vì điều từng làm nên họ

Mùa giải kỳ diệu trước đây của Girona được xây dựng trên tính táo bạo. Họ dám kiểm soát bóng, dám pressing tầm cao và dám chơi thứ bóng đá chủ động trước mọi đối thủ. Nhưng chính triết lý ấy lại khiến Girona gục ngã khi chất lượng nhân sự không còn đủ để duy trì.

Champions League bào mòn thể lực và chiều sâu đội hình của CLB. Cảnh báo sớm xuất hiện từ mùa 2023/24 khi Girona sa sút. Những cầu thủ từng bùng nổ mùa trước không còn giữ được sự sắc bén hoặc rời đi, như Artem Dovbyk, Savinho, Aleix García... Hàng thủ bắt đầu mắc sai lầm nhiều hơn, còn tuyến trên ngày càng phụ thuộc vào Cristhian Stuani, tiền đạo đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Có thời điểm, Girona tạo ra cảm giác họ chỉ cần một bàn thắng để đổi cả mùa giải. Nhưng bàn thắng ấy mãi không tới. Đó là bi kịch lớn nhất của đội bóng này.

Girona không xuống hạng vì buông xuôi. Họ xuống hạng trong cảm giác vùng vẫy suốt nhiều tháng nhưng không thể thoát ra. Một đội bóng vẫn còn bản sắc, vẫn còn ý tưởng chơi bóng, nhưng không còn đủ chất lượng để tồn tại ở môi trường khắc nghiệt nhất.

Sự đối lập càng trở nên cay đắng hơn khi nhìn lại mùa giải trước. Từ sân khấu Champions League đến Segunda Division chỉ sau một năm là cú rơi hiếm thấy ngay cả với bóng đá châu Âu.

Dẫu vậy, Girona có lẽ cũng hiểu rằng phép màu không thể kéo dài mãi. Một đội bóng sống nhờ cảm hứng luôn có nguy cơ sụp đổ khi cảm hứng biến mất. Và ở mùa giải này, Girona đã không còn giữ được điều từng khiến cả La Liga phải ngước nhìn.