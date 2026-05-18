Đội tiếp theo rớt hạng La Liga lộ diện?

Để thua 0-1 trước Atletico Madrid tại vòng 37 La Liga rạng sáng 18/5, Girona đang đối diện nguy cơ rớt hạng trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Girona có nguy cơ rớt hạng. Ảnh: Reuters.

Atletico tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu La Liga sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Girona trên sân Metropolitano. Người hùng của đội chủ nhà là Ademola Lookman với pha lập công duy nhất ở phút 21.

Xuất phát từ đường kiến tạo thuận lợi của Antoine Griezmann, tiền đạo người Nigeria tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Girona, mang về lợi thế cho đoàn quân của HLV Diego Simeone.

Sau bàn mở tỷ số, Atletico chủ động chơi chắc chắn và kiểm soát thế trận nhằm bảo toàn lợi thế. Girona dù rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kín kẽ của đội bóng thành Madrid.

Chiến thắng quan trọng giúp Atletico giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 69 điểm sau 37 vòng đấu, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu khép lại mùa giải trong nhóm dự Champions League.

Trong khi đó, thất bại khiến Girona rơi xuống khu vực xuống hạng khi đứng thứ 18 với 40 điểm. Đội bóng xứ Catalonia sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn ở vòng đấu cuối cùng nếu muốn trụ lại La Liga.

Đối thủ của Girona ở vòng cuối là Elche, đội xếp ngay phía trên họ trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng là điều bắt buộc nếu Girona muốn tự định đoạt số phận và tiếp tục góp mặt tại La Liga mùa giải 2026/27.

Trước đó, Oviedo là đội đầu tiên rớt hạng khỏi La Liga. Hai suất còn lại là các cuộc cạnh tranh giữa Mallorca, Girona, Elche, Osasuna và Levante.

Cục diện cuộc đua trụ hạng La Liga trước vòng đấu cuối.

Hành động của Raphinha được nhắc lại sau thất bại của Atletico Madrid Sau khi Barcelona bị Atletico Madrid loại ở tứ kết Champions League 2025/26, Raphinha đã có hành động đáp trả lại CĐV đối phương.